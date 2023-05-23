Симулятор выживания Raft отмечает свой первый небольшой юбилей ©

Симулятор выживания в открытом океане Raft уже ровно пять лет радует свое комьюнити ламповым геймплеем и необычным сеттингом. Разработчики из Redbeet Interactive поздравляют всех игроков с юбилеем и благодарят за то, что в течении всех этих лет они остаются преданными игре. Кроме того, они подметили, что прямо сейчас занимаются разработкой консольной версии, которая занимает немало времени. На данный момент авторы не готовы сказать точную дату выхода Raft на приставках.

Помимо всего прочего, разработчики запустили множество мероприятий на своем Discord-канале. Там пользователи могут обмениваться поздравлениями и учувствовать в разнообразных конкурсах, получая ценные призы.

Raft - это весьма необычный симулятор выживание, где основное время всего игрового процесса проходит на импровизированном плоту. Искатели приключений должны собирать различный мусор и ресурсы, которые плавают в воде, и заниматься расширением плота, постройкой полезных станков и других интересных сооружений для более комфортного выживания. Также вы можете периодически в задерживаться на островах, дабы немного отдохнуть и добыть материалы и другое снаряжение.