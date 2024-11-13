Студию создателей RAID: Shadow Legends продают

Студию Plarium, разработчика известной игры RAID: Shadow Legends, продают шведскому холдингу Modern Times Group за 820 миллионов долларов. Plarium стала популярной благодаря агрессивной рекламе своей игры, которая часто появлялась на YouTube.

Причиной продажи стала смена стратегии владельца — компании Aristocrat. Она специализируется на игровых автоматах и «социальных казино» для игр на реальные деньги, а Plarium приобрела в пандемию COVID-19. Сделка будет завершена в первом квартале 2024 года, завершив текущий финансовый год для Aristocrat.