Дождались! ПК-версия Red Dead Redemption выйдет 29 октября

Скоро поклонники игр смогут вновь погрузиться в мир Дикого Запада, так как Red Dead Redemption в комлекте с зомби-хоррор дополнением Undead Nightmare наконец-то выйдут на ПК 29 октября. Эта версия игры обещает незабываемые впечатления благодаря множеству улучшений.

В сотрудничестве с компанией Double Eleven разработчики внедрили поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц на совместимом оборудовании, что позволяет игрокам наслаждаться потрясающей графикой и детализацией. Также будет доступна поддержка мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9), что обеспечивает еще больше погружения в атмосферу игры. Поддержка HDR10 добавляет яркие и насыщенные цвета, а полная функциональность клавиатуры и мыши сделает управление более удобным.

Кроме того, новая версия игры будет использовать передовые технологии апскейлинга, такие как NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation. Игроки смогут регулировать расстояния прорисовки, настройки качества теней и другие параметры, что позволит адаптировать игру под свои предпочтения.

Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.