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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 014 оценок

Дождались! ПК-версия Red Dead Redemption выйдет 29 октября

butcher69
Новости

Скоро поклонники игр смогут вновь погрузиться в мир Дикого Запада, так как Red Dead Redemption в комлекте с зомби-хоррор дополнением Undead Nightmare наконец-то выйдут на ПК 29 октября. Эта версия игры обещает незабываемые впечатления благодаря множеству улучшений.

В сотрудничестве с компанией Double Eleven разработчики внедрили поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц на совместимом оборудовании, что позволяет игрокам наслаждаться потрясающей графикой и детализацией. Также будет доступна поддержка мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9), что обеспечивает еще больше погружения в атмосферу игры. Поддержка HDR10 добавляет яркие и насыщенные цвета, а полная функциональность клавиатуры и мыши сделает управление более удобным.

Кроме того, новая версия игры будет использовать передовые технологии апскейлинга, такие как NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation. Игроки смогут регулировать расстояния прорисовки, настройки качества теней и другие параметры, что позволит адаптировать игру под свои предпочтения.

Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.

157
157
Комментарии: 157
Ваш комментарий
MNM 1985

Не прошло и 10 лет, а стоп )))

56
UralGames83Ru

Прошло 14 лет))

18
USAROKSTARONE

надеюсь не дефективное издание выйдет а так 3 раз пройду длс не проходил

0
MNM 1985 USAROKSTARONE

Дефективное от Роков уже выходило )))))

1
SexualHarassmentPanda

NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0 в первом Red Dead Redemption который вышел в 2010 году?...серьёзно?

38
JustA_NiceGuy

Надо же FPS поднимать на 300 герцовые мониторы)

28
aptem4ka

современные игроделы умеют удивлять и стопроц без DLSS нормальной производительности не добьешься даже в такой старой игре)

5
Marc Crass

Хорошая новость!

15
chmonya007

С ВЫРЕЗАННЫМ МУЛЬТИПЛЕЕРОМ ХАХАХАХАХА

-22
Punisher1 chmonya007

Это порт с ps4 и свича там его небыло

1
Night Strider chmonya007

там был мультиплеер? играл на иксбоксе даже не заметил

-1
simiola chmonya007

кому всрался этот мультиплеер в древней сингл игре?

6
аctive simiola
1
Gangsta_Dan

Всех ожидавших столько лет от всей души поздравляю, ради этой игры в свое время купил xbox 360)

13
MadDarkGuard

Купил игру почти на релизе на пс3, но так и не стал проходить без русских сабов, слишком много болтовни, было не интересно без понимания сюжета.

0
BillyVan MadDarkGuard

а надо было пиратский диск для 360 бокса и был бы перевод, хотя боксовый перевод и на 3 плойку тоже портировали

0
BENDJI

Могли бы рейтрейсинг добавить, неужели так сложно..

11
MovableAlbin

вот тут соглашусь полностью, явно не был бы лишним для столь устаревшей в плане графики игры.

4
Night Strider

сложно, там надо вручную точки освещения добавлять и настраивать их

3
Dark1994

Ля, ну так сложно было бы графон хотя бы до уровня гта 5 дотянуть? Зато полюбасу оверпрайс попросят.

10
Dinozavrus

Так схавают, не то чтобы сделать бы ремейк на движке 2др,ну это несбывшиеся мечты.

5
c3795

представляете сложно

2
islamelmurzaev2005

торрент поможет

1
Batchankoff

Та погодите с графоном, больше волнует производительность 😄
небось RTX4080 в рекомендуемые засунут и в минималки RTX3060

1
6363
8
darcs600

Дожили)

6
x[GAMER]x

Жаль, что не ремейк

6
Hugemozg

Интересно какой прайс назначат за нее?

5
Леший3

дорого конешно😀

-1
albert19981

Заепумба)

4
simiola

мда, могли бы графон подтянуть, небось еще за фулл прайс вывесят!

4
TX ZX

Эту работу оставили моддерам )))

2
B e s i k

Очень гуд !

3
cthulhu42

Опять они прям уработались над 4к разрешением))) Почему я на эмуляторе Свича просто выставляю 4к и играю. А ту прям достижение какое то.

Ну и где те люди наивные, которые тут доказывали что графон подтянут? Ага Take2 догонят и еще подтянут)))) Интересно ценник какой будет. Надеюсь как всегда 60 баксов)))

А так да новость хорошая.

3
Night Strider

потому что эмулятор натягивает изображение

2
Floww

так это же ремастер и не ремейка, это походу вообще какой то полуфанатский порт оригинальной части с древним графоном

3
SERGEY-SP

Дождались народ!Пипец а кто то ведь и не дожил до этого момента!

2
001fess

14 лет ждал на ранчо на границе с Мексикой.

2
Zick211

Системные требования это конечно сильно, оптимизация ноль походу))

2
kotasha

Лол системные требования выше чем у 2 части.

2
Мамаш Багамаев

Ну системки норм, если игра более менее хотя бы будет. Надо пока на саму игру посмотреть. Хотя видюха 2070 чуть чуть напрягает

0
AlexVurhis

SSD recommended :D для 12 гиговой игры :D ору с системных требований)

Напомню системные второй части:
Минимальные:

Операционная система — Windows 7.

Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280.

Оперативная память — 8 ГБ

место на диске — 150 ГБ.

Рекомендуемые:

Операционная система — Windows 10.

Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X.

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480.

Оперативная память — 12 ГБ

Место на диске — 150 ГБ.

1
Johnny Rotten Мамаш Багамаев
видюха 2070 чуть чуть напрягает

Потому что поддержка dlss 3 которая только с 2000 серии началась.

0
BillyVan AlexVurhis

ну сейчас ссд - стандарт, скоро вообще любая информация про хдд пропадет, что такого. Я ставил человека паука 2 пс5 на пк и он на хдд неиграбелен, а с сдд даже на слабых пк летал без каких либо проблем

0
kotasha BillyVan

Для игры с ps3 и xbox 360 где отродясь не было ssd, не говоря что текстурки такие себе.

0
KPAHbl4

порт игры 2010 года с длсс и фср???!!! древняя игра будет на 4090 тормозить чтоли?)))

2
RickeyIMBA

Имба???

1
Пользователь ВКонтакте

Отличная новость - лишь бы оптимизация не подкачала. // Oleg Diodorov

1
cthulhu42

Там зачем то dlss прикрутили зачем то. Так что как то напрягает)))

-1
SERGEY-SP

только зачем туда ещё генератор кадров добавили))))))))Игра летать будет на любом ведре!игра старая

1
Леший3

это как ты определил. где написаны сист требования уже))))

-3
SERGEY-SP Леший3

в посте с новостью написанно прочитай

-1
LoudTorrence
Игра летать будет на любом ведре! игра старая

Ты уверен? Системки даже выше чем у RDR 2.

0
SERGEY-SP LoudTorrence

уверен

0
attacking_beaver

игра отличная. для своего времени. но с выходом рдр 2 уже не имеет особой ценности, потому что вторая часть эта та же самая первая только улучшенная во всех аспектах.

1
Stifmaster840

Согласен. Они лет так на 10 опоздали с выходом ее на пк. Лично мне игра не интересна.
Но я все равно поздравляю тех, кто ждал и дождался. И желаю им приятной игры. Надеюсь столь долгое ожидание оправдается

0
kolinmah

Не, ну ради сюжета можно пройти разок.

4
Night Strider

разный сюжет + ДЛЦ на нежить есть ток у первой части

1
Schong Di

Что за щет! Выглядит поршиво, демонстрируя говёный графон на пк, да ещё и системки какого-то ляда завышены, игра древняя как г птеродактиля.

1
Johnny Rotten

Лучшая новость, лучшая версия!

1
BleederHunt

Один из самых долгих бета тестов на текущий момент. Дождались

1
hаmmer
Red Dead Redemption вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года
1
СССР2

Я единственный 20 лет жду Red Dead Revolver на ПК?

1
Пользователь ВКонтакте

// Oleg Diodorov

0
R01Adil

Хотя бы так , чем ничего

0
Комментарий удален
vladislavshits

Почему? Она в стим выйдет?

0
XeNTRoN

К чему ты это тут начиркал.Тут не все же бомжы как ты.Из за таких пиратских упырей нормальным пкашникам пришлось почти 15 лет ждать Red Dead Redemtion.

-5
антон фекалис vladislavshits

рокстар ушли от нас

0
антон фекалис vladislavshits

это щас в стиме показывает но скорее всего на релизе уберут

-1
cthulhu42 XeNTRoN

Ну и бегай пресмыкайся. Ни капли уважения не осталось) Че то гта4 и 5 нормально выпустили и РДР2 тоже. Хоть и с отставанием, а тут прям пираты виноваты. Не смеши.

3
digitalkid

Перепройду уже раз 4й наверное. Графон кста неплохо сохранился.

0
SERGEY-SP

ураааааааааааааааааааааааааааа даааааааааааааааа

0
Никита Дроздоvv

интересно

0
Пользователь ВКонтакте

Неужели, родили все таки) // Константин Гугуев

0
Аналиус

как то яро все равно я уже на эмуляторе прошел но ладно поиграю еще раз

0
Art Borsic

Кайф, поиграем, так и не проходил.

0
Kamishini1993

Вот поэтому и подняли ценник во всех регионах на 2 часть

0
William Dwight

Думал никогда уже не увижу порта на пк, поэтому уже знаю все спойлеры бл*дь. Но лучше так чем никак

0
kolinmah

Это какое-то издевательство над пк-геймерами.

2
Razox
0
Пользователь ВКонтакте

я так понимаю это будет ленивый порт пс3 версии игры? // Глеб Громов

0
пекабир

ну хрен с ним. на эмуле свитча и так нормально играется так-то. зато теперь моды попрут на текстуры(похер)

0
sergeu78

моды могут изменить графику

0
пекабир sergeu78

пока эти моды выйдут, уже народ ГТА6 на пека дождется. первый год-полтора будут дерьморетексы через нейронку, васянорешейды, моды на шрека и сидоджия. может скринить

1
ilyakingcud

Интересно, что по ценам будет :)

Куплю сразу же как откроют предзаказы

Или там денуво не будет?

0
DioMeD22

А для тебя денуво решающий показатель, покупать или нет?

1
ilyakingcud DioMeD22

Да. Если там денуво покупаю, если нет денуво то сначала тестим пиратку или в целом играем только в пиратку(как в спейс марине было)

0
sergeu78

в оригинале игра лучше выглядит. хотя наверно дело в максимальных настройках эмуляторов

0
PeremptoryMaddox

Будут передовые технологии апскейлинга, но игра все равно будет выглядеть как игра 2010 года. Рокстар окончательно по кол-ву кринжа походу решила с Юбисофт и Конами конкурировать начать. Вообще ничего не волнует кроме выручки которую можно делать на дурачках до бесконечности.

0
erba05

это мне курьерить пару дней и я куплю тебя малышка

0
azazello777

Скажу так: РДР2 мне понравилась, и все же после графы 2-й первая выглядит очень слабой. Как для фанатов дабы поиграть на пк оч неплохо (если цена будет адекватной), но широкой аудитории этого явно будет мало

0
Oleg1500jk

Дождались! Игруха где суровые мужики, где нет повестки... Эх привет 2010)

0
Slipnot6

А в rdr2 так много повестки, что прям невозможно, да?

0
Jarvis666 Slipnot6

Ну там есть фемки, но их можно скинуть с обрыва или протащить по земле, сидя на лошади))

0
hamshut

Не ясно что-то, это ремейк или ремастер или что?)

0
ЛАГАРИУМ

мои соседи без пека тоже ждут ету игру

0
Slipnot6

Это ты с тапочка упёр новость, даже не изменив заголовок, или это они угнали отсюда?

0
Dmitro0_0

Это ремейк или ремастер? Если обещают DLSS, то графика должна быть хотя бы на уровне RDR2. Но судя по трейлеру это просто кривой порт требующий DLSS.

0
Влад Борщ111

Лол это версия с пс4 плюс минус, уровня рдр2 можешь не ждать

0
Dmitro0_0 Влад Борщ111

Тогда мимо пройду. Хотя 14 лет назад ждал на ПК, но с тех пор игровая индустрия выкатила многое, и можно сказать что я зажрался чтобы сегодня уделять такому время.

0
Влад Борщ111 Dmitro0_0

Я проходил на ps5, в принципе графика нормальная, общий вид так сказать. Прошел чисто чтобы знать что было после рдр2, какая судьба у героев. И честно, разочарован сюжетом. Если пропустишь, особо ничего не потеряешь

0
AssertiveHarvard

Крутая четкость картинки.

0
AssertiveHarvard

По сути, действие происходит после второй части, так что логика выхода ясна)))).

0
Jarvis666

29 октября, так быстро? Хоть быэто не халтурка в стиле Lolipop Chainsaw.

0
Ang Dark

А чего ты ожидаешь? Это тупо ремастер, тот-же... никакой аля графоний РДР2 даже не стоит ждать. По трейлеру словно не понятно... НО все равно +++ по сути движок +- 4й ГТА, т.ч. пойдет. Конечно-же хотелось-бы красот РДР2, нооо и за такое спасибо, меня больше другое волнует, что-б оно не жрало как 3 самолёта, ибо та-ж эмуляторная версия идет плавно(а эмуль сам по себе жрет дай боже)...

0
damirdav

Ооо на мой ДР )) жду подарок )

0
xStriiim

Знаем мы эту поддержку Ultrawide. Играть конечно будете на 21:9, но ролики в квадрате. Я честно задолбался со сторонними прогами. Зря не взял стандарт

0
SERgik 777

Прошёл в своё время на х бокс , был впечатлён!

0
badnes

Наконец-то

0
Aaro Niro

Вышла бы она до 2й части я бы обрадовался но вот спустя 14 лет как то уже пофиг на неё.

0
AffableKlint

Её надо было перекинуть на новый движок....

0
Леший3

😮

-1
Пользователь ВКонтакте

// Евгений Цыденов

-1
SavoryPhalax

осталось порт мгс 4 на пк дождаться...

-1
Лицо со шрамом

Сыграю если мне заплатят.

-1
Yтbе Веня Бенис
Спойлер

Эта версия игры обещает незабываемые впечатления благодаря множеству улучшений.

видели мы как роки ремейки делает

-1
pavloalex

Ну наконец-то, свершилось чудо. А если серьёзно, то очень рад данной новости, т.к сильно нравится, данная игра, и с удовольствием перепройду, в очередной раз, но уже официально на ПК, в максимально комфортных условиях геймплея.

-1
Ashley33

Надеюсь не ром с третьей плойки с эмулем - как Конями выкатила первые МеталГирСолиды, а хороший, качественный римейк.
Кстати - кто играл сто лет назад на плойке - эта часть с таким же открытым миром, как и вторая, или более линейная, где все таки надо иногда идти по сюжету, а не сто часов ловить лису и драть с нее шкуру?

-1
SHAYNARD

Я конечно очень рад, но учитывая современные реалии игровой индустрии, вероятно в неё запихнут Denuvo и будут впаривать за овер-прайс, что очень огорчает, когда вспоминаешь год выхода игры...

-1
Uglurk

ПАГАДИТИ! Она на движке 2010 года, с моделями 2010 года, но только с апскейлом?

-2
ValSpain

иди в школу

-5
MovableAlbin

а где сказано про "только" ?

0
tesla707

Нет, там обновили графику, модели, освещение и много ещё чего.
Скачай эмулятор для нинтендо и зацени графику. Примерно тоже самое будет на ПК.

0
cthulhu42

Ы смысле с апскейлом? Ставишь 4к и играешь. Странно будет если по другому как то)))

0
ugf16349 tesla707

А где лучше выглядит графически? Xbox 360 или Switch/PS4?
Ведь X360 лучше, чем PS3.

0
Elkanter

я ждал 14 лет, в Азкабане!!!

-2
maccleanrxe

мда графон гав..ной воняет (СКИП)

-2
ugf16349

Проверь у себя, может быть у тебя в штанах г...но. Кидай в свою стирку.

-1
РикоЧико

Шкила от графона ущемилась.

0
UnsureValour

Отлично! я куплю. Интересно какая будет цена

-2
DioMeD22

Версии на плойку и свитч вроде как 50 долларов стоят. Надеюсь, на пк будет всё-таки подешевле

0
Jose Mane

Никогда не понимал фапания на эту игру.
Что первую что вторую.
Вялотекущий сюжет, куча бесполезного контента, по типу выследи и убей.
Я уже молчу про передвижение по карте, и растягивание этим прохождении игры.
Когда до миссии хуяшишь 20 минут реально времени, а по пути тебя еще готовы выептать какие нибудь обрыганы!

-2
PeremptoryMaddox

В какой игре по твоему не вялотекущий сюжет?

0
SkyraX

я кончил

-3
Евгений Кондратенко

С одной стороны и хорошо. А с другой вот нельзя было сделать это раньше. Хотя бы в аккурат перед релизом RDR 2. Люди бы прошли дилогию на актуальных платформах ещё в 2018.

-3
SERGEY-SP

c///ка аж не вериться !Столько лет ждали е..бб его в род!

-4
KOCMOC42

Трассировки лучей нет. Графика на уровне игр 2005 годов. такой трешак покупать не буду, да и не люблю подобные игры.

-4
Rimasted
Графика на уровне игр 2005 годов. такой трешак покупать не буду

Чел, серьезно? )))

0
AjarVryn

Так игра и на эмуляторе PS3 прекрасно работает на хорошем компе с какой нибудь 4070.Дождались тоже мне))

-5
sergeu78

на средних пк на ps3 тормозит, а xbox360 эмуль и switch отлично идёт

0
John Paltrow
-7
Arik 8100

У консольщиков в последнее время знатно пригорает)))

4
0ncnjqybr
0
Slipnot6 Arik 8100

Ага, присели бы, успокоились

0
chaospaladin

Надеюсь добавят самые жесткие защиты в виде денуво и поверх еще свою, которая была в рдр2 благодаря которой не могли взломать больше года

-16
антон фекалис

я сразу в первый день скачаю и буду обмазываться ею

0
cthulhu42

Да и пофиг. пройдена на Боксе и на Эмуле есть ровно тоже самое. К тому же у нас не продают ее. А бегать за ними, себя не уважать.

-1
Evil in the flеsh

У тебя что подгорит если в неё поиграют нахаляву? Бред не неси.

3
kotasha

Все кто хотел давно уже её прошли, кок стар как обычно слупки, даже древние игры выпускают с большой задержкой, наверно такая же боязнь как у тебя обворуют, и ничего не купят, а на деле это не совсем так.

-1
Night Strider

денуво можешь в задницу запихать, кусок кода который нагружает систему

1