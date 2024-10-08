Дождались! ПК-версия Red Dead Redemption выйдет 29 октября

Скоро поклонники игр смогут вновь погрузиться в мир Дикого Запада, так как Red Dead Redemption в комлекте с зомби-хоррор дополнением Undead Nightmare наконец-то выйдут на ПК 29 октября. Эта версия игры обещает незабываемые впечатления благодаря множеству улучшений.
В сотрудничестве с компанией Double Eleven разработчики внедрили поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц на совместимом оборудовании, что позволяет игрокам наслаждаться потрясающей графикой и детализацией. Также будет доступна поддержка мониторов Ultrawide (21:9) и Super Ultrawide (32:9), что обеспечивает еще больше погружения в атмосферу игры. Поддержка HDR10 добавляет яркие и насыщенные цвета, а полная функциональность клавиатуры и мыши сделает управление более удобным.
Кроме того, новая версия игры будет использовать передовые технологии апскейлинга, такие как NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0, а также NVIDIA DLSS Frame Generation. Игроки смогут регулировать расстояния прорисовки, настройки качества теней и другие параметры, что позволит адаптировать игру под свои предпочтения.
Red Dead Redemption впервые вышла для PlayStation 3 и Xbox 360 18 мая 2010 года, а затем для PlayStation 4 и Switch 17 августа 2023 года.
Не прошло и 10 лет, а стоп )))
Прошло 14 лет))
надеюсь не дефективное издание выйдет а так 3 раз пройду длс не проходил
Дефективное от Роков уже выходило )))))
NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0 в первом Red Dead Redemption который вышел в 2010 году?...серьёзно?
Надо же FPS поднимать на 300 герцовые мониторы)
современные игроделы умеют удивлять и стопроц без DLSS нормальной производительности не добьешься даже в такой старой игре)
Хорошая новость!
С ВЫРЕЗАННЫМ МУЛЬТИПЛЕЕРОМ ХАХАХАХАХА
Это порт с ps4 и свича там его небыло
там был мультиплеер? играл на иксбоксе даже не заметил
кому всрался этот мультиплеер в древней сингл игре?
Всех ожидавших столько лет от всей души поздравляю, ради этой игры в свое время купил xbox 360)
Купил игру почти на релизе на пс3, но так и не стал проходить без русских сабов, слишком много болтовни, было не интересно без понимания сюжета.
а надо было пиратский диск для 360 бокса и был бы перевод, хотя боксовый перевод и на 3 плойку тоже портировали
Могли бы рейтрейсинг добавить, неужели так сложно..
вот тут соглашусь полностью, явно не был бы лишним для столь устаревшей в плане графики игры.
сложно, там надо вручную точки освещения добавлять и настраивать их
Ля, ну так сложно было бы графон хотя бы до уровня гта 5 дотянуть? Зато полюбасу оверпрайс попросят.
Так схавают, не то чтобы сделать бы ремейк на движке 2др,ну это несбывшиеся мечты.
представляете сложно
торрент поможет
Та погодите с графоном, больше волнует производительность 😄
небось RTX4080 в рекомендуемые засунут и в минималки RTX3060
Дожили)
Жаль, что не ремейк
Интересно какой прайс назначат за нее?
дорого конешно😀
Заепумба)
мда, могли бы графон подтянуть, небось еще за фулл прайс вывесят!
Эту работу оставили моддерам )))
Очень гуд !
Опять они прям уработались над 4к разрешением))) Почему я на эмуляторе Свича просто выставляю 4к и играю. А ту прям достижение какое то.
Ну и где те люди наивные, которые тут доказывали что графон подтянут? Ага Take2 догонят и еще подтянут)))) Интересно ценник какой будет. Надеюсь как всегда 60 баксов)))
А так да новость хорошая.
потому что эмулятор натягивает изображение
так это же ремастер и не ремейка, это походу вообще какой то полуфанатский порт оригинальной части с древним графоном
Дождались народ!Пипец а кто то ведь и не дожил до этого момента!
14 лет ждал на ранчо на границе с Мексикой.
Системные требования это конечно сильно, оптимизация ноль походу))
Лол системные требования выше чем у 2 части.
Ну системки норм, если игра более менее хотя бы будет. Надо пока на саму игру посмотреть. Хотя видюха 2070 чуть чуть напрягает
SSD recommended :D для 12 гиговой игры :D ору с системных требований)
Напомню системные второй части:
Минимальные:
Операционная система — Windows 7.
Процессор — Intel Core i5-2500K или AMD FX-6300.
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280.
Оперативная память — 8 ГБ
место на диске — 150 ГБ.
Рекомендуемые:
Операционная система — Windows 10.
Процессор — Intel Core i7-4770K или AMD Ryzen 1500X.
Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 480.
Оперативная память — 12 ГБ
Место на диске — 150 ГБ.
Потому что поддержка dlss 3 которая только с 2000 серии началась.
ну сейчас ссд - стандарт, скоро вообще любая информация про хдд пропадет, что такого. Я ставил человека паука 2 пс5 на пк и он на хдд неиграбелен, а с сдд даже на слабых пк летал без каких либо проблем
Для игры с ps3 и xbox 360 где отродясь не было ssd, не говоря что текстурки такие себе.
порт игры 2010 года с длсс и фср???!!! древняя игра будет на 4090 тормозить чтоли?)))
Имба???
Отличная новость - лишь бы оптимизация не подкачала. // Oleg Diodorov
Там зачем то dlss прикрутили зачем то. Так что как то напрягает)))
только зачем туда ещё генератор кадров добавили))))))))Игра летать будет на любом ведре!игра старая
это как ты определил. где написаны сист требования уже))))
в посте с новостью написанно прочитай
Ты уверен? Системки даже выше чем у RDR 2.
уверен
игра отличная. для своего времени. но с выходом рдр 2 уже не имеет особой ценности, потому что вторая часть эта та же самая первая только улучшенная во всех аспектах.
Согласен. Они лет так на 10 опоздали с выходом ее на пк. Лично мне игра не интересна.
Но я все равно поздравляю тех, кто ждал и дождался. И желаю им приятной игры. Надеюсь столь долгое ожидание оправдается
Не, ну ради сюжета можно пройти разок.
разный сюжет + ДЛЦ на нежить есть ток у первой части
Что за щет! Выглядит поршиво, демонстрируя говёный графон на пк, да ещё и системки какого-то ляда завышены, игра древняя как г птеродактиля.
Лучшая новость, лучшая версия!
Один из самых долгих бета тестов на текущий момент. Дождались
Я единственный 20 лет жду Red Dead Revolver на ПК?
// Oleg Diodorov
Хотя бы так , чем ничего
Почему? Она в стим выйдет?
К чему ты это тут начиркал.Тут не все же бомжы как ты.Из за таких пиратских упырей нормальным пкашникам пришлось почти 15 лет ждать Red Dead Redemtion.
рокстар ушли от нас
это щас в стиме показывает но скорее всего на релизе уберут
Ну и бегай пресмыкайся. Ни капли уважения не осталось) Че то гта4 и 5 нормально выпустили и РДР2 тоже. Хоть и с отставанием, а тут прям пираты виноваты. Не смеши.
Перепройду уже раз 4й наверное. Графон кста неплохо сохранился.
ураааааааааааааааааааааааааааа даааааааааааааааа
интересно
Неужели, родили все таки) // Константин Гугуев
как то яро все равно я уже на эмуляторе прошел но ладно поиграю еще раз
Кайф, поиграем, так и не проходил.
Вот поэтому и подняли ценник во всех регионах на 2 часть
Думал никогда уже не увижу порта на пк, поэтому уже знаю все спойлеры бл*дь. Но лучше так чем никак
Это какое-то издевательство над пк-геймерами.
я так понимаю это будет ленивый порт пс3 версии игры? // Глеб Громов
ну хрен с ним. на эмуле свитча и так нормально играется так-то. зато теперь моды попрут на текстуры(похер)
моды могут изменить графику
пока эти моды выйдут, уже народ ГТА6 на пека дождется. первый год-полтора будут дерьморетексы через нейронку, васянорешейды, моды на шрека и сидоджия. может скринить
Интересно, что по ценам будет :)
Куплю сразу же как откроют предзаказы
Или там денуво не будет?
А для тебя денуво решающий показатель, покупать или нет?
Да. Если там денуво покупаю, если нет денуво то сначала тестим пиратку или в целом играем только в пиратку(как в спейс марине было)
в оригинале игра лучше выглядит. хотя наверно дело в максимальных настройках эмуляторов
Будут передовые технологии апскейлинга, но игра все равно будет выглядеть как игра 2010 года. Рокстар окончательно по кол-ву кринжа походу решила с Юбисофт и Конами конкурировать начать. Вообще ничего не волнует кроме выручки которую можно делать на дурачках до бесконечности.
это мне курьерить пару дней и я куплю тебя малышка
Скажу так: РДР2 мне понравилась, и все же после графы 2-й первая выглядит очень слабой. Как для фанатов дабы поиграть на пк оч неплохо (если цена будет адекватной), но широкой аудитории этого явно будет мало
Дождались! Игруха где суровые мужики, где нет повестки... Эх привет 2010)
А в rdr2 так много повестки, что прям невозможно, да?
Ну там есть фемки, но их можно скинуть с обрыва или протащить по земле, сидя на лошади))
Не ясно что-то, это ремейк или ремастер или что?)
мои соседи без пека тоже ждут ету игру
Это ты с тапочка упёр новость, даже не изменив заголовок, или это они угнали отсюда?
Это ремейк или ремастер? Если обещают DLSS, то графика должна быть хотя бы на уровне RDR2. Но судя по трейлеру это просто кривой порт требующий DLSS.
Лол это версия с пс4 плюс минус, уровня рдр2 можешь не ждать
Тогда мимо пройду. Хотя 14 лет назад ждал на ПК, но с тех пор игровая индустрия выкатила многое, и можно сказать что я зажрался чтобы сегодня уделять такому время.
Я проходил на ps5, в принципе графика нормальная, общий вид так сказать. Прошел чисто чтобы знать что было после рдр2, какая судьба у героев. И честно, разочарован сюжетом. Если пропустишь, особо ничего не потеряешь
Крутая четкость картинки.
По сути, действие происходит после второй части, так что логика выхода ясна)))).
29 октября, так быстро? Хоть быэто не халтурка в стиле Lolipop Chainsaw.
А чего ты ожидаешь? Это тупо ремастер, тот-же... никакой аля графоний РДР2 даже не стоит ждать. По трейлеру словно не понятно... НО все равно +++ по сути движок +- 4й ГТА, т.ч. пойдет. Конечно-же хотелось-бы красот РДР2, нооо и за такое спасибо, меня больше другое волнует, что-б оно не жрало как 3 самолёта, ибо та-ж эмуляторная версия идет плавно(а эмуль сам по себе жрет дай боже)...
Ооо на мой ДР )) жду подарок )
Знаем мы эту поддержку Ultrawide. Играть конечно будете на 21:9, но ролики в квадрате. Я честно задолбался со сторонними прогами. Зря не взял стандарт
Прошёл в своё время на х бокс , был впечатлён!
Наконец-то
Вышла бы она до 2й части я бы обрадовался но вот спустя 14 лет как то уже пофиг на неё.
Её надо было перекинуть на новый движок....
😮
// Евгений Цыденов
осталось порт мгс 4 на пк дождаться...
Сыграю если мне заплатят.
Эта версия игры обещает незабываемые впечатления благодаря множеству улучшений.
видели мы как роки ремейки делает
Ну наконец-то, свершилось чудо. А если серьёзно, то очень рад данной новости, т.к сильно нравится, данная игра, и с удовольствием перепройду, в очередной раз, но уже официально на ПК, в максимально комфортных условиях геймплея.
Надеюсь не ром с третьей плойки с эмулем - как Конями выкатила первые МеталГирСолиды, а хороший, качественный римейк.
Кстати - кто играл сто лет назад на плойке - эта часть с таким же открытым миром, как и вторая, или более линейная, где все таки надо иногда идти по сюжету, а не сто часов ловить лису и драть с нее шкуру?
Я конечно очень рад, но учитывая современные реалии игровой индустрии, вероятно в неё запихнут Denuvo и будут впаривать за овер-прайс, что очень огорчает, когда вспоминаешь год выхода игры...
ПАГАДИТИ! Она на движке 2010 года, с моделями 2010 года, но только с апскейлом?
иди в школу
а где сказано про "только" ?
Нет, там обновили графику, модели, освещение и много ещё чего.
Скачай эмулятор для нинтендо и зацени графику. Примерно тоже самое будет на ПК.
Ы смысле с апскейлом? Ставишь 4к и играешь. Странно будет если по другому как то)))
А где лучше выглядит графически? Xbox 360 или Switch/PS4?
Ведь X360 лучше, чем PS3.
я ждал 14 лет, в Азкабане!!!
мда графон гав..ной воняет (СКИП)
Проверь у себя, может быть у тебя в штанах г...но. Кидай в свою стирку.
Шкила от графона ущемилась.
Отлично! я куплю. Интересно какая будет цена
Версии на плойку и свитч вроде как 50 долларов стоят. Надеюсь, на пк будет всё-таки подешевле
Никогда не понимал фапания на эту игру.
Что первую что вторую.
Вялотекущий сюжет, куча бесполезного контента, по типу выследи и убей.
Я уже молчу про передвижение по карте, и растягивание этим прохождении игры.
Когда до миссии хуяшишь 20 минут реально времени, а по пути тебя еще готовы выептать какие нибудь обрыганы!
В какой игре по твоему не вялотекущий сюжет?
я кончил
С одной стороны и хорошо. А с другой вот нельзя было сделать это раньше. Хотя бы в аккурат перед релизом RDR 2. Люди бы прошли дилогию на актуальных платформах ещё в 2018.
c///ка аж не вериться !Столько лет ждали е..бб его в род!
Трассировки лучей нет. Графика на уровне игр 2005 годов. такой трешак покупать не буду, да и не люблю подобные игры.
Чел, серьезно? )))
Так игра и на эмуляторе PS3 прекрасно работает на хорошем компе с какой нибудь 4070.Дождались тоже мне))
на средних пк на ps3 тормозит, а xbox360 эмуль и switch отлично идёт
У консольщиков в последнее время знатно пригорает)))
Ага, присели бы, успокоились
Надеюсь добавят самые жесткие защиты в виде денуво и поверх еще свою, которая была в рдр2 благодаря которой не могли взломать больше года
я сразу в первый день скачаю и буду обмазываться ею
Да и пофиг. пройдена на Боксе и на Эмуле есть ровно тоже самое. К тому же у нас не продают ее. А бегать за ними, себя не уважать.
У тебя что подгорит если в неё поиграют нахаляву? Бред не неси.
Все кто хотел давно уже её прошли, кок стар как обычно слупки, даже древние игры выпускают с большой задержкой, наверно такая же боязнь как у тебя обворуют, и ничего не купят, а на деле это не совсем так.
денуво можешь в задницу запихать, кусок кода который нагружает систему