Red Dead Redemption стала самой продаваемой игрой на PlayStation 4

Перед выходом игра заняла первое место в списке самых популярных игр PlayStation. Это было расценено как тонкий намек на грядущий успех игры, который теперь отражается в списке самых продаваемых игр для PS4.
Как сообщает пользователь Ben, Red Dead Redemption в данный момент является самой продаваемой игрой на PS4.
В твите также подтверждается, что в таких регионах, как Великобритания, порт демонстрирует хорошие результаты, опережая по продажам несколько популярных игр на PlayStation.
В последнем финансовом отчете Take-Two говорится, что всего было продано около 80 млн. игр. Из 80 млн. продаж 24 млн. приходится на оригинальную Red Dead Redemption.
Ожидается, что в ближайшие месяцы эта цифра резко возрастет, поскольку игра стала доступна большему числу пользователей. Помимо релиза для PS4, порт игры для Nintendo Switch также позволит охватить массовую аудиторию из почти 130 млн. пользователей.
Red Dead Redemption стала объектом возмущения и критики из-за своей цены в 50 долларов, однако Take-Two считает, что цена на игру была установлена правильно.
Хотя игроки могут не соглашаться с ценностью и ценой переиздания на консоли, он стал несомненным успехом для Take-Two и может послужить толчком к появлению новых портов для таких игр, как GTA 4.
Геймеры возмущаются большой цене, при этом делают игру самой продаваемой 🤦♂️. В итоге так и будут дальше гнуть цены.
"Плачут, орут, но продолжают жрать кактус"
Консольщики, что с них ещё взять то?
Ну вот. Опять иди0ты закупаются, а потом ноют о плохих компаниях.
Среднестатистический покупатель игр не так чтобы выделяется высоким интеллектом. Скорее всего увидели красочный трейлер и побежали вводить данные карты для оплаты. Репутация издателя, изучение обзоров - все это не про массового покупателя
Никогда этого не понимал, зачем покупать игру для своей новой консоли? Захотел вспомнить старую игру, раскопал консоль и запустил, или сонибои продают их после того как покупают новую?
Ну она тут лучше чуть, чем для XSX, хочется получить топовую версию, хотя, может и на ХSX выпустят патч графический и перевод, но в любом случае коробочная версия первой части останется в другой коробке по дизайну, а у PS они будут одинаковыми. На днях как раз взял для PS4 вторую часть, так как сомневаюсь в патче для XSX. С первой пока напрягает цена, 4,5к перебор, вторая сейчас идёт по 1,5-2к новая на дисках.
Сони теперь даже делать ничего не надо, народ и так схавал.
Ждите теперь порт gta 4 вообще в оригинальном разрешении
Это называется взять на понт