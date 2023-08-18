Red Dead Redemption стала самой продаваемой игрой на PlayStation 4 ©

Перед выходом игра заняла первое место в списке самых популярных игр PlayStation. Это было расценено как тонкий намек на грядущий успех игры, который теперь отражается в списке самых продаваемых игр для PS4.

Как сообщает пользователь Ben, Red Dead Redemption в данный момент является самой продаваемой игрой на PS4.

В твите также подтверждается, что в таких регионах, как Великобритания, порт демонстрирует хорошие результаты, опережая по продажам несколько популярных игр на PlayStation.

В последнем финансовом отчете Take-Two говорится, что всего было продано около 80 млн. игр. Из 80 млн. продаж 24 млн. приходится на оригинальную Red Dead Redemption.

Ожидается, что в ближайшие месяцы эта цифра резко возрастет, поскольку игра стала доступна большему числу пользователей. Помимо релиза для PS4, порт игры для Nintendo Switch также позволит охватить массовую аудиторию из почти 130 млн. пользователей.

Red Dead Redemption стала объектом возмущения и критики из-за своей цены в 50 долларов, однако Take-Two считает, что цена на игру была установлена правильно.

Хотя игроки могут не соглашаться с ценностью и ценой переиздания на консоли, он стал несомненным успехом для Take-Two и может послужить толчком к появлению новых портов для таких игр, как GTA 4.