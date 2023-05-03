Arkane Studios извинилась перед игроками за низкую производительность Redfall, они уже работают над патчами ©

Команда разработчиков из Arkane Studios, которые в свое время подарили нам Dishonored и Prey, отметились первым за долгое время провальным релизом. Студия выпустила кооперативный шутер Redfall, который страдает от множества технических проблем и низкой производительности на консолях Xbox и ПК. Состояние игры уже стало отдельной темой для шуток и обсуждений в сообществе, поэтому в Arkane Studios опубликовали специальное обращение. Разработчики в публикации принесли извинения игрокам за слабую оптимизацию игры и пообещали исправить все недочеты релизной версии Redfall.

Как сообщают разработчики, команда не собирается уходить на отдых после релиза игры и работает над изучением проблем Redfall. Пока студия не готова назвать точные сроки, но специалисты анализируют критические сбои на высокопроизводительных системах и другие ошибки. В Arkane уже работают над необходимыми исправлениями для шутера и обещают выпустить их, как только они будут готовы. Первый патч будет посвящен улучшению стабильности игры и повышению производительности, как на ПК, так и на консолях.

Redfall доступна для игры в рамках Game Pass, где с её запуском также наблюдаются проблемы. На нашем сайте уже можно скачать фикс, который решает вылеты.