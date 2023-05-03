Redfall 02.05.2023
4.9 134 оценки

Arkane Studios извинилась перед игроками за низкую производительность Redfall, они уже работают над патчами

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Gutsz
Новости

Команда разработчиков из Arkane Studios, которые в свое время подарили нам Dishonored и Prey, отметились первым за долгое время провальным релизом. Студия выпустила кооперативный шутер Redfall, который страдает от множества технических проблем и низкой производительности на консолях Xbox и ПК. Состояние игры уже стало отдельной темой для шуток и обсуждений в сообществе, поэтому в Arkane Studios опубликовали специальное обращение. Разработчики в публикации принесли извинения игрокам за слабую оптимизацию игры и пообещали исправить все недочеты релизной версии Redfall.

Как сообщают разработчики, команда не собирается уходить на отдых после релиза игры и работает над изучением проблем Redfall. Пока студия не готова назвать точные сроки, но специалисты анализируют критические сбои на высокопроизводительных системах и другие ошибки. В Arkane уже работают над необходимыми исправлениями для шутера и обещают выпустить их, как только они будут готовы. Первый патч будет посвящен улучшению стабильности игры и повышению производительности, как на ПК, так и на консолях.

Redfall доступна для игры в рамках Game Pass, где с её запуском также наблюдаются проблемы. На нашем сайте уже можно скачать фикс, который решает вылеты.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Trofikus

В последнее время игры нужно сразу выпускать с извинениями, что оптимизация на нуле.
Не все конечно, но очень уж часто наблюдается.

6
Dok Rolf

Хреновая тенденция намечается. Такое ощущения они все после Рамзана Ахмадовича только и умеют, что извиняться.

-4
nodas

Где-то я это уже слышал, а х да точно в недавно выпущенных звездных войнах, вот прям точь в точь, и после этого разрабы смеют говорить что разработка дорожает и повышают цены на игры, и им плевать что тестирования у них нет

6
Lvinomord

Скоро извинения будут сразу зашиты в игру.Иногда к ним так же будут выходить патчи и фиксы.То не так извинились,то звука не будет,то извинения не на ту игру....;)

4
EvgenyEss

вместо заставки будет типа "извините, игруля кривая, работаем над патчами" LOL

0
agula98

А за создание этой убогой игры они извиниться не хотят?

2
UnpredictableEldon

Боюсь ,что этой игре он не помогут

1
Кей Овальд

Задрали своими извиняшками.
Лучше бы сразу готовые игры выпускали.

1
Sneaky Pete

Тенденция, однако. Игры все прожорливее , оптимизона все меньше

0