По слухам, разработчики Redfall хотят искупить вину и планируют долгосрочную поддержку

Redfall потерпела неудачу во многих аспектах. Игра вышла с невыразительным визуальным оформлением с 30 FPS, имела сломанный ИИ и множество других проблем.
Однако недавно студия выпустила столь необходимый патч с частотой 60FPS для Xbox Series S|X. По словам инсайдера, это может быть лишь одним из многих запланированных будущих обновлений, с помощью которых Bethesda планирует исправить игру.
В недавнем выпуске программы Xbox 2 Джез Корден (Jez Corden), инсайдер индустрии, подробно рассказал о будущем Redfall. Когда речь зашла о недавнем патче 60FPS, он подчеркнул, что уже потерял надежду.
Джез Корден думает, что Bethesda и Arkane Studios в конце концов откажутся от игры, но он также указал на интересный разговор, состоявшийся несколько месяцев назад. Инсайдер сказал:
Они говорили о том, что будут поддерживать игру в течение многих лет, чтобы дать им возможность искупить вину.
Не так давно Пит Хайнс из Bethesda публично высказал аналогичное мнение, отметив, что Bethesda выпустит уже анонсированный патч 60FPS и сделает игру стоящей для будущих покупателей.
Таким образом, похоже, что Redfall только сделала первый шаг на долгом пути. Игра все еще нуждается в многочисленных изменениях механики, и Arkane Studios может задуматься о масштабной переработке по типу Cyberpunk 2077 2.0.
В настоящее время Redfall с трудом удерживает игроков. Игра практически не сохранила игроков в Steam, а после недавнего обновления ситуация практически не улучшилась. Тем не менее, если верить сообщению, надежда еще есть.
У No man sky получилось. Хотя лучше сразу нормальную игру делать так проще))
здесь изначально проект мертворожденный был + такое сопровождение полудохлое + техническое состояние. ну и разрабы ранее подобным не занимались.
Им бы отпустить уже этот труп, сделать выводы и вернуться к тому, чем занимались ранее
Ты вспомни каким был на выходе No man sky)))
Через два года поглядим результат. Может и куплю.
такие бабки палят на такую дич....
Конечно,ведь трупу обязательно нужна поддержка,жесть потратили столько времени,ресурсов да и просто потеряли кучу преданных фанатов склепав два выкидыша которые даже за бесплатно не нужны,что Redfall,что Deathloop померли ещё до релиза,жаль Арканов,такие талантливые разрабы были и главное их игры всегда были очень интересными и оригинальными,видимо такой же конец как у Visceral Games и Беседка к сожалению уже тоже не та,у них только и остались ID которые продолжают радовать серией DooM.
Ерунда какая-то. Какой смысл тратить силы на мертвый продукт, крышка гроба давно забита и ее не вырвать.
Главное что не на рекламу. А допилить может и смогут.
Battlefield 2042 тоже был мёртвый и как мы видим, восстал.
Баттлфиелд не раз так восставал, у него большая фанатская база, люди готовы ждать и прощать. А тут плохо скроенный ноунейм сингл, тут исправлять нечего, игру нужно полностью переделывать, а смысла в этом нет, ее уже все забыли.
XD XD XD
"искупить вину" они могут только бесплатной раздачей RedFall.
Только обещают. Игре уже пол года, изменений как таковых нет(.
НУ что тут можно сказать, удачи, надеюсь игру починят и она будет стотить своих денег.
Эту парашу даже не нужно было начинать делать, а поддержка вообще никому не нужна.