По слухам, разработчики Redfall хотят искупить вину и планируют долгосрочную поддержку ©

Redfall потерпела неудачу во многих аспектах. Игра вышла с невыразительным визуальным оформлением с 30 FPS, имела сломанный ИИ и множество других проблем.

Однако недавно студия выпустила столь необходимый патч с частотой 60FPS для Xbox Series S|X. По словам инсайдера, это может быть лишь одним из многих запланированных будущих обновлений, с помощью которых Bethesda планирует исправить игру.

В недавнем выпуске программы Xbox 2 Джез Корден (Jez Corden), инсайдер индустрии, подробно рассказал о будущем Redfall. Когда речь зашла о недавнем патче 60FPS, он подчеркнул, что уже потерял надежду.

Джез Корден думает, что Bethesda и Arkane Studios в конце концов откажутся от игры, но он также указал на интересный разговор, состоявшийся несколько месяцев назад. Инсайдер сказал:

Они говорили о том, что будут поддерживать игру в течение многих лет, чтобы дать им возможность искупить вину.

Не так давно Пит Хайнс из Bethesda публично высказал аналогичное мнение, отметив, что Bethesda выпустит уже анонсированный патч 60FPS и сделает игру стоящей для будущих покупателей.

Таким образом, похоже, что Redfall только сделала первый шаг на долгом пути. Игра все еще нуждается в многочисленных изменениях механики, и Arkane Studios может задуматься о масштабной переработке по типу Cyberpunk 2077 2.0.

В настоящее время Redfall с трудом удерживает игроков. Игра практически не сохранила игроков в Steam, а после недавнего обновления ситуация практически не улучшилась. Тем не менее, если верить сообщению, надежда еще есть.