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об игре
Redfall 02.05.2023
4 239 оценок

По слухам, разработчики Redfall хотят искупить вину и планируют долгосрочную поддержку

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butcher69
Новости

Redfall потерпела неудачу во многих аспектах. Игра вышла с невыразительным визуальным оформлением с 30 FPS, имела сломанный ИИ и множество других проблем.

Однако недавно студия выпустила столь необходимый патч с частотой 60FPS для Xbox Series S|X. По словам инсайдера, это может быть лишь одним из многих запланированных будущих обновлений, с помощью которых Bethesda планирует исправить игру.

В недавнем выпуске программы Xbox 2 Джез Корден (Jez Corden), инсайдер индустрии, подробно рассказал о будущем Redfall. Когда речь зашла о недавнем патче 60FPS, он подчеркнул, что уже потерял надежду.

Джез Корден думает, что Bethesda и Arkane Studios в конце концов откажутся от игры, но он также указал на интересный разговор, состоявшийся несколько месяцев назад. Инсайдер сказал:

Они говорили о том, что будут поддерживать игру в течение многих лет, чтобы дать им возможность искупить вину.

Не так давно Пит Хайнс из Bethesda публично высказал аналогичное мнение, отметив, что Bethesda выпустит уже анонсированный патч 60FPS и сделает игру стоящей для будущих покупателей.

Таким образом, похоже, что Redfall только сделала первый шаг на долгом пути. Игра все еще нуждается в многочисленных изменениях механики, и Arkane Studios может задуматься о масштабной переработке по типу Cyberpunk 2077 2.0.

В настоящее время Redfall с трудом удерживает игроков. Игра практически не сохранила игроков в Steam, а после недавнего обновления ситуация практически не улучшилась. Тем не менее, если верить сообщению, надежда еще есть.

6
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
6363

У No man sky получилось. Хотя лучше сразу нормальную игру делать так проще))

4
Trustgeds

здесь изначально проект мертворожденный был + такое сопровождение полудохлое + техническое состояние. ну и разрабы ранее подобным не занимались.

Им бы отпустить уже этот труп, сделать выводы и вернуться к тому, чем занимались ранее

2
6363 Trustgeds

Ты вспомни каким был на выходе No man sky)))

2
JustA_NiceGuy

Через два года поглядим результат. Может и куплю.

1
Augustus Pablo

такие бабки палят на такую дич....

0
saa0891

Конечно,ведь трупу обязательно нужна поддержка,жесть потратили столько времени,ресурсов да и просто потеряли кучу преданных фанатов склепав два выкидыша которые даже за бесплатно не нужны,что Redfall,что Deathloop померли ещё до релиза,жаль Арканов,такие талантливые разрабы были и главное их игры всегда были очень интересными и оригинальными,видимо такой же конец как у Visceral Games и Беседка к сожалению уже тоже не та,у них только и остались ID которые продолжают радовать серией DooM.

0
Samson48

Ерунда какая-то. Какой смысл тратить силы на мертвый продукт, крышка гроба давно забита и ее не вырвать.

0
SoRaS3

Главное что не на рекламу. А допилить может и смогут.

0
JustA_NiceGuy

Battlefield 2042 тоже был мёртвый и как мы видим, восстал.

3
Samson48 JustA_NiceGuy

Баттлфиелд не раз так восставал, у него большая фанатская база, люди готовы ждать и прощать. А тут плохо скроенный ноунейм сингл, тут исправлять нечего, игру нужно полностью переделывать, а смысла в этом нет, ее уже все забыли.

1
Soulless24

XD XD XD

0
Nick1906

"искупить вину" они могут только бесплатной раздачей RedFall.

0
Едкий Гоблин

Только обещают. Игре уже пол года, изменений как таковых нет(.

0
tinsoman

НУ что тут можно сказать, удачи, надеюсь игру починят и она будет стотить своих денег.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Эту парашу даже не нужно было начинать делать, а поддержка вообще никому не нужна.

-1