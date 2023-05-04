Redfall 02.05.2023
4.9 151 оценка

За провалом Redfall стоит исключительно Microsoft, утверждают журналисты

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Gutsz
Новости

На днях состоялся релиз кооперативного шутера Redfall от Arkane. Вместо того чтобы стать еще одним хитом во внушительном послужном списке студии, игра оказалась просто ужасной. Неинтересный геймплей проекта сочетается с огромным количеством багов и проблемами с производительностью на всех платформах. Кажется, в неудовлетворительном состоянии проекта виноваты исключительно компания Microsoft и её руководство. По крайней мере, в этом убеждены западные журналисты.

Джефф Грабб и Джез Корден в довольно странной манере встали на защиту Microsoft. В своих материалах журналисты ссылаются на "источники" в компании и утверждают, что якобы её руководство не стало влезать в планы Bethesda. Информация выглядит не слишком правдоподобной из-за того, что после покупки компании, Bethesda внезапно стала отказываться от разработки своих игр для PS5. Также слова Грабба и Кордена подверглись сильной критики среди аналитиков игровой индустрии и других работников СМИ. По мнению большинства, компания-владелец в лице Microsoft просто не могла закрыть глаза на контроль качества крупной ААА-игры.

Редакторы авторитетного издания Forbes были более строги в своих высказываниях. Они опубликовали целую статью, в котором прямо обвиняют в провале Redfall компанию Microsoft. По их мнению, руководство могло и должно было проследить за состоянием игры. В Microsoft могли отменить разработку игры, сразу после покупки Bethesda, если им не нравился проект или дать разработчикам больше времени на его полировку, если уж решили продвигать игру - считают журналисты.

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
NarkoSky

У них всегда кто то виноват, но не они сами.

7
jax baron

лол- бесезда знаменита своими халтурами на работе - fallout 4 тупо вспомнить её технические проблемы.

6
hKKK33

Рокстар со своей GTA 5 в 2013, тоже не выглядела примером. На пс3 и боксе, просадки до 25 кадров, хотя куда уж меньше.

0
Freund Benno

Fallout4 у них наоборот самым рабочим получился, со старта без проблем играл, чего не сказать об остальных их играх.

1
Kazerad

Люди почему то думают что игру сделала Беседка, это не так, игру сделали Аркейны,что кстати написано в самом начале статьи.

0
Azpinator

Сразу было ясно, что это кал.

4
Don Obolon

Некоторым людям что понять это приходится попробовать этот калл сначала на вкус))

3
StarfieJId

После решения Microsoft удалить русский язык из Starfield я желаю всем проектам под их издательством провала. Жаль, конечно, Аркейн, но они сами виноваты, большинство игроков ожидало 3-ий Дизонорд, а получили два эксперимента: один на любителя, другой провальный.

3
hKKK33

Я и на английском наверно буду играть, потому что перевод задержится. А это наверно единственная игра за несколько лет, которую я жду.

0
saa0891

Всё это дерьмо на самом деле началось когда беседка решила делать F76,и свои подконтрольные студии которые делали отличные игры (да и Беседка тоже всегда очень радовала свими проектами TES и Fallout) тоже подрядила делать всякий шлак Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo, Deathloop теперь вот Redfall,мелкософт уже все это приобрела на последнем этапе,хотя как поделие в виде Redfall можно было вообще выпускать у меня в голове не укладывется.

2
OculusMortem

Если это майкрософт заставили аркейнов делать унылый пустой коопный шутан, то да, виноваты майки. Слабое техническое состояние на старте - не это причина провала игры. Причина провала игры в том, что игра сама по себе посредственная.

1
Freund Benno

Статья как раз говорит о том, что руководство должно было контроллировать это, и видя такле состояние, не дать пускать игру в релиз. Но Фил посетил офис, и остался доволен.

0
Balmont92

Оздоровление индустрии от Майкрософт идет полным ходом.

1
potemkin2021

Да да да виноваты именно Майкрософт и тут почему-то не вспомнили Death loop с его просто феноменальным техническим состоянием в ПК версии на старте (что было на консолях к сожалению не знаю) не в коем случае не виноваты криворукие разработчики с Arkane.......

0
JohnTornton

а владелец кто? аркейны не могут выпустить игру без одобрения начальства. а раз майки дали добро про продажу сырого продукта, то и косяк их.

0
The Great Troll

Аркейн ничего кроме Dishonored делать не умеет... После Дисхоноред: Death of the Outsider мне от них ни одна игра не зашла. Даже Prey - унылая скучная бродилка... Про дезлуп я вообще молчу - этот высер на ПК я зарефандил.

0
HellowRainbow

Дизонорд тоже. Одна из вещей, которая испортила игру - накидали кучу механик эффектных убийств, но игра заставляет тебя играть только по стелсу

0
Freund Benno

Побегал в игре час, да, графика плохая, оптимизация плохая, настроек графических мало, анимации страшные, левел дизайн сильно устаревший, мир пустой, но сюжет неплохой, даже записки читать понравилось.

0
Jasson Andersson

"Понимаете, сначала мы делали игру в стиле Prey и Dishonored, с интересным сюжетом и квестами, но потом кто-то из майкрософт включил какой-то излучатель, мы потеряли сознание, а когда очнулись, ХОБА, мы продаем какой-то пресный кооп-шутан с убитым интеллектом врагов и копипастными тупыми миссиями."

0
SoRaS3

Выходит игра, обрастает скандалами и критикой. Потом, о ней все забывают.. в ожидании следующей.

0
TAPAKAH222

Типичные журналисты, которые набросились на "злую" корпорацию, а не на разработчиков. Уверен, что фанаты будут рады.

-3
JohnTornton

майкрасофт владелец и издатель, это они выпустили продукт в продажу, а не аркейн

1