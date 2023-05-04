За провалом Redfall стоит исключительно Microsoft, утверждают журналисты

На днях состоялся релиз кооперативного шутера Redfall от Arkane. Вместо того чтобы стать еще одним хитом во внушительном послужном списке студии, игра оказалась просто ужасной. Неинтересный геймплей проекта сочетается с огромным количеством багов и проблемами с производительностью на всех платформах. Кажется, в неудовлетворительном состоянии проекта виноваты исключительно компания Microsoft и её руководство. По крайней мере, в этом убеждены западные журналисты.
Джефф Грабб и Джез Корден в довольно странной манере встали на защиту Microsoft. В своих материалах журналисты ссылаются на "источники" в компании и утверждают, что якобы её руководство не стало влезать в планы Bethesda. Информация выглядит не слишком правдоподобной из-за того, что после покупки компании, Bethesda внезапно стала отказываться от разработки своих игр для PS5. Также слова Грабба и Кордена подверглись сильной критики среди аналитиков игровой индустрии и других работников СМИ. По мнению большинства, компания-владелец в лице Microsoft просто не могла закрыть глаза на контроль качества крупной ААА-игры.
Редакторы авторитетного издания Forbes были более строги в своих высказываниях. Они опубликовали целую статью, в котором прямо обвиняют в провале Redfall компанию Microsoft. По их мнению, руководство могло и должно было проследить за состоянием игры. В Microsoft могли отменить разработку игры, сразу после покупки Bethesda, если им не нравился проект или дать разработчикам больше времени на его полировку, если уж решили продвигать игру - считают журналисты.
У них всегда кто то виноват, но не они сами.
лол- бесезда знаменита своими халтурами на работе - fallout 4 тупо вспомнить её технические проблемы.
Рокстар со своей GTA 5 в 2013, тоже не выглядела примером. На пс3 и боксе, просадки до 25 кадров, хотя куда уж меньше.
Fallout4 у них наоборот самым рабочим получился, со старта без проблем играл, чего не сказать об остальных их играх.
Люди почему то думают что игру сделала Беседка, это не так, игру сделали Аркейны,что кстати написано в самом начале статьи.
Сразу было ясно, что это кал.
Некоторым людям что понять это приходится попробовать этот калл сначала на вкус))
После решения Microsoft удалить русский язык из Starfield я желаю всем проектам под их издательством провала. Жаль, конечно, Аркейн, но они сами виноваты, большинство игроков ожидало 3-ий Дизонорд, а получили два эксперимента: один на любителя, другой провальный.
Я и на английском наверно буду играть, потому что перевод задержится. А это наверно единственная игра за несколько лет, которую я жду.
Всё это дерьмо на самом деле началось когда беседка решила делать F76,и свои подконтрольные студии которые делали отличные игры (да и Беседка тоже всегда очень радовала свими проектами TES и Fallout) тоже подрядила делать всякий шлак Wolfenstein: Youngblood, Ghostwire: Tokyo, Deathloop теперь вот Redfall,мелкософт уже все это приобрела на последнем этапе,хотя как поделие в виде Redfall можно было вообще выпускать у меня в голове не укладывется.
Если это майкрософт заставили аркейнов делать унылый пустой коопный шутан, то да, виноваты майки. Слабое техническое состояние на старте - не это причина провала игры. Причина провала игры в том, что игра сама по себе посредственная.
Статья как раз говорит о том, что руководство должно было контроллировать это, и видя такле состояние, не дать пускать игру в релиз. Но Фил посетил офис, и остался доволен.
Оздоровление индустрии от Майкрософт идет полным ходом.
Да да да виноваты именно Майкрософт и тут почему-то не вспомнили Death loop с его просто феноменальным техническим состоянием в ПК версии на старте (что было на консолях к сожалению не знаю) не в коем случае не виноваты криворукие разработчики с Arkane.......
а владелец кто? аркейны не могут выпустить игру без одобрения начальства. а раз майки дали добро про продажу сырого продукта, то и косяк их.
Аркейн ничего кроме Dishonored делать не умеет... После Дисхоноред: Death of the Outsider мне от них ни одна игра не зашла. Даже Prey - унылая скучная бродилка... Про дезлуп я вообще молчу - этот высер на ПК я зарефандил.
Дизонорд тоже. Одна из вещей, которая испортила игру - накидали кучу механик эффектных убийств, но игра заставляет тебя играть только по стелсу
Побегал в игре час, да, графика плохая, оптимизация плохая, настроек графических мало, анимации страшные, левел дизайн сильно устаревший, мир пустой, но сюжет неплохой, даже записки читать понравилось.
"Понимаете, сначала мы делали игру в стиле Prey и Dishonored, с интересным сюжетом и квестами, но потом кто-то из майкрософт включил какой-то излучатель, мы потеряли сознание, а когда очнулись, ХОБА, мы продаем какой-то пресный кооп-шутан с убитым интеллектом врагов и копипастными тупыми миссиями."
Выходит игра, обрастает скандалами и критикой. Потом, о ней все забывают.. в ожидании следующей.
Типичные журналисты, которые набросились на "злую" корпорацию, а не на разработчиков. Уверен, что фанаты будут рады.
майкрасофт владелец и издатель, это они выпустили продукт в продажу, а не аркейн