За провалом Redfall стоит исключительно Microsoft, утверждают журналисты ©

На днях состоялся релиз кооперативного шутера Redfall от Arkane. Вместо того чтобы стать еще одним хитом во внушительном послужном списке студии, игра оказалась просто ужасной. Неинтересный геймплей проекта сочетается с огромным количеством багов и проблемами с производительностью на всех платформах. Кажется, в неудовлетворительном состоянии проекта виноваты исключительно компания Microsoft и её руководство. По крайней мере, в этом убеждены западные журналисты.

Джефф Грабб и Джез Корден в довольно странной манере встали на защиту Microsoft. В своих материалах журналисты ссылаются на "источники" в компании и утверждают, что якобы её руководство не стало влезать в планы Bethesda. Информация выглядит не слишком правдоподобной из-за того, что после покупки компании, Bethesda внезапно стала отказываться от разработки своих игр для PS5. Также слова Грабба и Кордена подверглись сильной критики среди аналитиков игровой индустрии и других работников СМИ. По мнению большинства, компания-владелец в лице Microsoft просто не могла закрыть глаза на контроль качества крупной ААА-игры.

Редакторы авторитетного издания Forbes были более строги в своих высказываниях. Они опубликовали целую статью, в котором прямо обвиняют в провале Redfall компанию Microsoft. По их мнению, руководство могло и должно было проследить за состоянием игры. В Microsoft могли отменить разработку игры, сразу после покупки Bethesda, если им не нравился проект или дать разработчикам больше времени на его полировку, если уж решили продвигать игру - считают журналисты.