Студия Sloclap, прославившаяся экшеном Sifu, поделилась впечатляющими результатами бета-теста Rematch

Студия Sloclap, прославившаяся экшеном Sifu, поделилась впечатляющими результатами бета-теста своей новой игры Rematch — футбольного экшена, где игрок управляет одним спортсменом. Проект уже называют потенциальным конкурентом Rocket League, и судя по цифрам, не зря: бета-версия собрала почти 1,9 миллиона игроков, которые провели более 6,7 миллиона матчей.

Больше всего геймеров было на Steam — 1,59 млн, следом PlayStation с почти 270 тысячами участников. Xbox показал скромные 20 тысяч, а через Game Pass игру попробовали всего 552 человека.

Игровые сессии длились в среднем 7 минут 48 секунд, а общее время, проведённое в Rematch, достигло 714 лет. Игрок с ником ilkuivrll стал рекордсменом по времени — 61 час 12 минут. За весь тест было забито 33,1 миллиона голов из 110 миллионов ударов по воротам.

Rematch выходит уже 19 июня 2025 года — если интерес игроков сохранится, нас ждёт новая спортивная сенсация.