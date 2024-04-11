Дополнение "Забытое королевство" для Remnant 2 выйдет 23 апреля

Издатель Arc Games и разработчик Gunfire Games анонсировали загружаемый контент «Забытое королевство» для Remnant 2. Он поступит в продажу 23 апреля по цене 9,99 долларов США, а также доступен как часть пакета загружаемого контента за 24,99 доллара США.
В «Забытом королевстве» игроки соберут воедино забытую историю затерянного племени Яеша, пытаясь подавить мстительный гнев древнего каменного духа по имени Лидуса. Перемещайтесь по затянувшимся следам мучений, предательства и смерти, которые преследуют некогда гордые зиккураты этой земли, пока живые камни Лидусы бродят по разрушающимся остаткам древней цивилизации в поисках свежей крови. В совершенно новой сюжетной линии игроки должны раскрыть тайны затерянного племени, исследуя новую загадочную область в мире Яеши. В этой странной новой локации игроки пройдут новые подземелья, приобретут мощное снаряжение, в том числе новый архетип «Призыватель», встретят неожиданных союзников и столкнутся с новыми угрозами в своем стремлении вернуть подобие мира в забытое королевство.
Remnant 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store.
Зарублюсь в сласть!
УРА! Хотя жаль конечно, что они и в этом дополнении забили на основную сюжетную историю... Клементина перезапустила вселенную, но последствия какие? И что с ней стало? Вроде как обещали 3 ДЛЦ - это второе... Надеюсь что в третьем доведут сюжетку до конца!
Скорее всего в третьем длс тоже будет минисюжетка, только уже про космос
3е длс надеюсь будет не про неруд, я уже все везде излазил, в разных сценариях, жду чего то принципиально нового
Оно еще живое?