Remnant 2 2023 г.
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Новый трейлер Remnant 2 рассказывает о ещё одних жителях Лосома - фэях

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monk70
Новости

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер Remnant 2, представляющий фэйскую половину мира Лосома.

Знать фэй сидит беспокойно в своих залах», — говорится в описании трейлера. «Их общество потеряло направление и страдает от нескончаемой жажды жизненной силы драна. Узнайте, что стало с миром фэй после слияния в Лосоме.

Remnant 2 — это продолжение Remnant: From the Ashes, в которой выжившие люди сражаются с новыми смертоносными существами и богоподобными боссами в ужасающих мирах. Играйте в одиночку или вместе с двумя другими друзьями, чтобы исследовать глубины неизведанного и не дать злу разрушить саму реальность. Чтобы добиться успеха, игрокам придется полагаться на свои собственные навыки и навыки своей команды, чтобы преодолеть самые сложные испытания и предотвратить вымирание человечества.

Remnant 2 должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в 2023 году.

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