Релизный трейлер Remnant 2 от разработчиков Darksiders 3 ©

Remnant 2, разработанная Gunfire Games и изданная Gearbox Publishing, выходит сегодня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК. Прямое продолжение Remnant: From the Ashes — сложный экшен, полный множества нюансов. В мире, испорченном тьмой и поглощенном страхом, Remnant 2 обещает многочасовой геймплей и множество новых возможностей, а также игровую систему, способную подарить отличные эмоции. В сотрудничестве с IGN компании выпустили официальный релизный трейлер Remnant 2.

В Remnant 2 последние выжившие человечество должны столкнуться с множеством новых сверхчеловеческих боссов и смертоносных существ, исследуя ужасающие миры. Вы можете играть в одиночку или в кооперативе с другими друзьями и бросить вызов неизведанным глубинам, чтобы не дать злой силе разрушить саму реальность. Чтобы преодолеть сложные испытания и предотвратить вымирание человечества, игроку придется полагаться на свои навыки и навыки своих товарищей.