Свежий трейлер Remnant 2 был посвящен жителям Лосома ©

Разработчики хардкорного экшена Remnant 2 продолжают привлекать игровое сообщество к своему проекту любопытными видеороликами. На этот раз они обнародовали свежий трейлер, посвященный жителям Лосома, а именно дранам.

Описание к видеоролику гласит:

Когда родины сильфов и дранов объединились, новый мир погрузился в разруху и беззаконие. Некогда похожие на людей драны обрели коллективный разум и теперь легко впадают в неистовство. Пробужденные драны, те, кто сохранил индивидуальность после объединения миров, стали для своих сородичей смутьянами. Теперь их жестоко наказывают за любые попытки указать на творящееся безумие.

В самом же видеоролике нам демонстрируют жуткие мрачные местности, окутанные грязью, разрухой и пламенем. Это одна из территорий, которая станет доступна игрокам во время прохождения Remnant 2. Также напомним, что официальный релиз проекта запланирован на лето 2023 года для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.