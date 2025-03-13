Ремейк Resident Evil 2 появился благодаря фанатам

Ремейк Resident Evil 2 вышел в 2019 году и по-прежнему остается одной из самых продаваемых частей культовой серии. Когда несколько недель назад мы узнали, что переиздание четвертой части уже разошлось тиражом более 9 миллионов копий, издатель также сообщил, что тираж переработанной второй части достиг 15 миллионов, что делает ее третьей самой продаваемой игрой от Capcom.

В интервью IGN режиссер обеих обновленных частей Ясухиро Анпо подтвердил, что компания решила сделать обновленную версию Resident Evil 2, поскольку увидела, как велик фанатский интерес к попыткам вернуть прежний блеск культовой игре 1998 года, предпринимавшимся несколько до этого.

Это было примерно следующее: «Хорошо, люди действительно хотят, чтобы это произошло», поэтому продюсер [Йошиаки] Хирабаяси произнес лозунг: «Ну, мы сделаем это».

Что интересно, в свое время разработчики раздумывали, не взяться ли им сначала за Resident Evil 4. Но пришли к выводу, что она была так высоко оценена, что до сих пор считается практически идеальной игрой, и вносить в нее какие-либо изменения было бы рискованно. По этой причине разработчики предпочли сначала заняться более старой частью, нуждающейся в серьезном обновлении. Вот почему разработчики решили изучить и фанатские проекты, чтобы узнать, чего именно ожидают игроки.

Поэтому неудивительно, что у Resident Evil 2 Remake и сегодня есть преданные поклонники, в том числе и в России.