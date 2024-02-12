Capcom навсегда снизила цену на ремейк Resident Evil 4

В прошлом году Capcom выпустила полноценное переиздание Resident Evil 4. Игру высоко оценили как журналисты, так и сами геймеры, но спустя столько времени пришло время завлечь еще больше игроков - снизив ценник.
В начале февраля Capcom анонсировала полное издание обновленной версии культового ужастика с Леоном С. Кеннеди в главной роли, релиз которого состоялся 9 февраля. В золотом издании покупатели получат базовую версию игры, а также дополнения Separate Ways и The Merceneries и Extra DLC Pack.
По случаю релиза расширенного издания Capcom приняла решение о снижении цены на Resident Evil 4 Remake. Еще несколько дней назад в цифровых магазинах цена на ремейк составляла примерно $70, а сейчас игру-ужастик можно купить за $39-49:
- Resident Evil 4 Remake – в PlayStation Store за $39.99/ (999 лир ~ 2970 рублей) (версия для PS5/PS4)
- Resident Evil 4 Remake - в Xbox Store за $39.99 (версия для XSX|S),
- Resident Evil 4 Remake - в Steam за $39.99.
Новая цена, конечно же, связана с вышедшим на прошлой неделе Resident Evil 4 Gold Edition - его можно купить за $49.99:
- Resident Evil 4 Gold Edition (PS5/PS4) в PlayStation Store - $49.99 / (1249 лир ~ 3727 рублей)
- Resident Evil 4 Gold Edition (XSX|S) в Xbox Store - $49.99
- Resident Evil 4 Gold Edition (PC) в Steam - $49.99
Это неплохая возможность заценить как минимум базовую версию обновленной игры, которая стала одной из самых рейтинговых игр 2023 года - на Metacritic у игры 93 балла..
Твою же мать, только в конце декабря на распродаже купил...
....платит дважды,еще раз купишь
А пропаренный вообще не платит ))))
Пиратство = наше всё ?! )))
увы, похоже больше некому ломать игры
ну, купи ты офлайн аккаунт, пройди и забудь уже.
Больше всего повезло тем, кто предзаказал её до повышения цен, за делюкс раньше просили 600 с чем-то лир, за обычное 500 с чем-то, и потом вроде 300 или 200 с чем-то за ДЛС с Адой.
Жаль в стиме в России не купишь, не прибегая сторонние методы.
Ну можно покупать :)
ну они козлы я покупал её за $69.99 и длс +$8,99 = $78,98 а теперь они решили снизить и всё стоит $49.99 может мне вернуть деньги обратно а за разницу купить ещё ААА игру спустя 9 месяцев наиграна 100 часов лучше бы снизили стоимость стрит файтера своего который стоит со всеми длс $200
А подождал бы лет 10, купил бы с -95% скидкой
Время идёт и логично что цену снизили. Хочешь экономить? Жди год-полтора и покупай на скидках. В чём проблема?