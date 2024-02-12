Capcom навсегда снизила цену на ремейк Resident Evil 4

В прошлом году Capcom выпустила полноценное переиздание Resident Evil 4. Игру высоко оценили как журналисты, так и сами геймеры, но спустя столько времени пришло время завлечь еще больше игроков - снизив ценник.

В начале февраля Capcom анонсировала полное издание обновленной версии культового ужастика с Леоном С. Кеннеди в главной роли, релиз которого состоялся 9 февраля. В золотом издании покупатели получат базовую версию игры, а также дополнения Separate Ways и The Merceneries и Extra DLC Pack.

По случаю релиза расширенного издания Capcom приняла решение о снижении цены на Resident Evil 4 Remake. Еще несколько дней назад в цифровых магазинах цена на ремейк составляла примерно $70, а сейчас игру-ужастик можно купить за $39-49:

Resident Evil 4 Remake – в PlayStation Store за $39.99/ (999 лир ~ 2970 рублей) (версия для PS5/PS4)

Resident Evil 4 Remake - в Xbox Store за $39.99 (версия для XSX|S),

Resident Evil 4 Remake - в Steam за $39.99.

Новая цена, конечно же, связана с вышедшим на прошлой неделе Resident Evil 4 Gold Edition - его можно купить за $49.99:

Resident Evil 4 Gold Edition (PS5/PS4) в PlayStation Store - $49.99 / (1249 лир ~ 3727 рублей)

Resident Evil 4 Gold Edition (XSX|S) в Xbox Store - $49.99

Resident Evil 4 Gold Edition (PC) в Steam - $49.99

Это неплохая возможность заценить как минимум базовую версию обновленной игры, которая стала одной из самых рейтинговых игр 2023 года - на Metacritic у игры 93 балла..