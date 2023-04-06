Хвалебный трейлер ремейка Resident Evil 4 ©

Неудивительно, что ремейк Resident Evil 4 стала хитом продаж: за первые два дня после релиза было продано более трех миллионов копий. Игра помогла поднять стоимость акций Capcom до исторического максимума и продолжает возглавлять еженедельные чарты продаж в Великобритании и Японии. Так стоит ли удивляться, что критики тоже любят эту игру? Ниже вы можете ознакомиться с последним трейлером игры, в котором представлены некоторые из ее похвал.

В Resident Evil 4 Remake, основанной на классической игре 2005 года, Леон С. Кеннеди отправляется в деревню в Испании, чтобы спасти дочь президента США Эшли. По прибытии становится ясно, что с местными жителями что-то не так, и они безжалостно нападают на людей. Ими управляют паразиты Las Plagas, созданные культом Los Iluminados, и Леон должен остановить их ради Эшли.

Сохранив большую часть той же кампании, Resident Evil 4 Remake предлагает несколько изменений и улучшений геймплея. В игре нет событий с быстрым временем, и вы будете использовать новую механику парирования, чтобы избежать повреждений. Вас ждут новое оружие, побочные задания и многое другое.