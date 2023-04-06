Хвалебный трейлер ремейка Resident Evil 4

Неудивительно, что ремейк Resident Evil 4 стала хитом продаж: за первые два дня после релиза было продано более трех миллионов копий. Игра помогла поднять стоимость акций Capcom до исторического максимума и продолжает возглавлять еженедельные чарты продаж в Великобритании и Японии. Так стоит ли удивляться, что критики тоже любят эту игру? Ниже вы можете ознакомиться с последним трейлером игры, в котором представлены некоторые из ее похвал.
В Resident Evil 4 Remake, основанной на классической игре 2005 года, Леон С. Кеннеди отправляется в деревню в Испании, чтобы спасти дочь президента США Эшли. По прибытии становится ясно, что с местными жителями что-то не так, и они безжалостно нападают на людей. Ими управляют паразиты Las Plagas, созданные культом Los Iluminados, и Леон должен остановить их ради Эшли.
Сохранив большую часть той же кампании, Resident Evil 4 Remake предлагает несколько изменений и улучшений геймплея. В игре нет событий с быстрым временем, и вы будете использовать новую механику парирования, чтобы избежать повреждений. Вас ждут новое оружие, побочные задания и многое другое.
Заслуженно
Шедевр однозначно, прохожу уже на профи, в некоторых моментах игра даёт прикурить и не кисло так xD
Пусть номинация «игра года» и глупо звучит, но в этом году походу она достанется RE4R или BG3.
Скорее всего отдадут помойке Хогвартс или какой то другой игре, по крайней мере для меня это точно игра года.
Starfild возьмёт
Ага размечтался xD
Хотяяяяя.....а нет, выход очередной слезливой фигни от Сони в этом году вроде бы и не планируется, так что посмотрим год жаркий будет, Starfield будет как обкатка движка для шестых свитков, они его выпускают чисто для того чтобы фидбэк собрать, но и его не будем исключать.
Хвалиться и хвастаться все любят, это понятно. А делает ли кто-то трейлеры провальных игр? Например, на Одних из нас, было бы прикольно: идет демонстрация кадров из игры с лагами, багами на фоне, а спереди цитаты критиков и игроков с их мнением о качества ПК-порта. Мне кажется, подобные трейлеры пользовались бы популярностью :)
ну вот, Краузер тоже какой-то бездушно-плоский, как и сам Садлер (а ведь его таковым изначально оригинал хотел представить, как часть всеобщей пародии, но и то оживили больше). судя по ролику. ну не знаю, вроде уж и катсцены многие просмотрел, и геймплея куски... там хоть кто-нибудь еще кроме Леона и Ады из главных персов нормально получился вообще? по крайней мере - не раздражающим своей неуместностью...