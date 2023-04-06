Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 194 оценки

Хвалебный трейлер ремейка Resident Evil 4

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butcher69
Новости

Неудивительно, что ремейк Resident Evil 4 стала хитом продаж: за первые два дня после релиза было продано более трех миллионов копий. Игра помогла поднять стоимость акций Capcom до исторического максимума и продолжает возглавлять еженедельные чарты продаж в Великобритании и Японии. Так стоит ли удивляться, что критики тоже любят эту игру? Ниже вы можете ознакомиться с последним трейлером игры, в котором представлены некоторые из ее похвал.

В Resident Evil 4 Remake, основанной на классической игре 2005 года, Леон С. Кеннеди отправляется в деревню в Испании, чтобы спасти дочь президента США Эшли. По прибытии становится ясно, что с местными жителями что-то не так, и они безжалостно нападают на людей. Ими управляют паразиты Las Plagas, созданные культом Los Iluminados, и Леон должен остановить их ради Эшли.

Сохранив большую часть той же кампании, Resident Evil 4 Remake предлагает несколько изменений и улучшений геймплея. В игре нет событий с быстрым временем, и вы будете использовать новую механику парирования, чтобы избежать повреждений. Вас ждут новое оружие, побочные задания и многое другое.

Трейлеры
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Не заметил
Не заметил
Resident Evil 4 Remake "Эшли в наряде Ады "
Resident Evil 4 Remake "Эшли в наряде Ады "
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Punisher1

Заслуженно

3
potemkin2021

Шедевр однозначно, прохожу уже на профи, в некоторых моментах игра даёт прикурить и не кисло так xD

2
Kenn1y

Пусть номинация «игра года» и глупо звучит, но в этом году походу она достанется RE4R или BG3.

0
potemkin2021

Скорее всего отдадут помойке Хогвартс или какой то другой игре, по крайней мере для меня это точно игра года.

2
nodas

Starfild возьмёт

0
potemkin2021 nodas

Ага размечтался xD
Хотяяяяя.....а нет, выход очередной слезливой фигни от Сони в этом году вроде бы и не планируется, так что посмотрим год жаркий будет, Starfield будет как обкатка движка для шестых свитков, они его выпускают чисто для того чтобы фидбэк собрать, но и его не будем исключать.

0
Filis

Хвалиться и хвастаться все любят, это понятно. А делает ли кто-то трейлеры провальных игр? Например, на Одних из нас, было бы прикольно: идет демонстрация кадров из игры с лагами, багами на фоне, а спереди цитаты критиков и игроков с их мнением о качества ПК-порта. Мне кажется, подобные трейлеры пользовались бы популярностью :)

0
underminder

ну вот, Краузер тоже какой-то бездушно-плоский, как и сам Садлер (а ведь его таковым изначально оригинал хотел представить, как часть всеобщей пародии, но и то оживили больше). судя по ролику. ну не знаю, вроде уж и катсцены многие просмотрел, и геймплея куски... там хоть кто-нибудь еще кроме Леона и Ады из главных персов нормально получился вообще? по крайней мере - не раздражающим своей неуместностью...

-2