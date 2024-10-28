Синдзи Миками, один из создателей Resident Evil, поделился своим видением идеального ремейка. Он утверждает, что ключом к успеху является глубокое понимание того, что сделало оригинал культовым.
Особая похвала Миками была адресована ремейку Resident Evil 4 (2023), который, по его словам, искусно сохранил атмосферу и важнейшие элементы геймплея первоисточника. Он также выделил мастерство сценаристов:
«Они преобразовали этот наполовину сырой сценарий, который я написал за две недели, и действительно привнесли в него глубину. Сценаристы блестяще уловили суть каждого персонажа и улучшили диалоги».
Миками склоняется к ремейкам, нежели к ремастерам, так как они предоставляют уникальную возможность глубже погрузиться в сущность игры. Он выразил желание увидеть переосмысленный, стильный экшен с элементами триллера Killer7, который был создан в сотрудничестве с Гоити Судой в 2005 году, и намекнул на возможность сиквела.
«Если мы намерены перезапустить эту историю, многое должно измениться: от фона до самой графики», — подметил Миками-сан.
Один из создателей Resident Evil поделился своим видением идеального ремейка
Синдзи Миками, один из создателей Resident Evil, поделился своим видением идеального ремейка. Он утверждает, что ключом к успеху является глубокое понимание того, что сделало оригинал культовым.
Хочу ремейки the Suffering 1 и 2 части а потом полноценную 3 часть.(мачта).
Согласен с япошкой, не надо делать ремастеры - нет ни одного ремастера который бы был лучше оригинала.
Первый резик
Ну а как ещё бабло срубить по быстрому малыми усилиями.