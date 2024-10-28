Синдзи Миками, один из создателей Resident Evil, поделился своим видением идеального ремейка. Он утверждает, что ключом к успеху является глубокое понимание того, что сделало оригинал культовым.



Особая похвала Миками была адресована ремейку Resident Evil 4 (2023), который, по его словам, искусно сохранил атмосферу и важнейшие элементы геймплея первоисточника. Он также выделил мастерство сценаристов:



«Они преобразовали этот наполовину сырой сценарий, который я написал за две недели, и действительно привнесли в него глубину. Сценаристы блестяще уловили суть каждого персонажа и улучшили диалоги».



Миками склоняется к ремейкам, нежели к ремастерам, так как они предоставляют уникальную возможность глубже погрузиться в сущность игры. Он выразил желание увидеть переосмысленный, стильный экшен с элементами триллера Killer7, который был создан в сотрудничестве с Гоити Судой в 2005 году, и намекнул на возможность сиквела.



«Если мы намерены перезапустить эту историю, многое должно измениться: от фона до самой графики», — подметил Миками-сан.