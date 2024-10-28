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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 13 610 оценок

Один из создателей Resident Evil поделился своим видением идеального ремейка

Simple Jack
Новости

Синдзи Миками, один из создателей Resident Evil, поделился своим видением идеального ремейка. Он утверждает, что ключом к успеху является глубокое понимание того, что сделало оригинал культовым.

Особая похвала Миками была адресована ремейку Resident Evil 4 (2023), который, по его словам, искусно сохранил атмосферу и важнейшие элементы геймплея первоисточника. Он также выделил мастерство сценаристов:

«Они преобразовали этот наполовину сырой сценарий, который я написал за две недели, и действительно привнесли в него глубину. Сценаристы блестяще уловили суть каждого персонажа и улучшили диалоги».

Миками склоняется к ремейкам, нежели к ремастерам, так как они предоставляют уникальную возможность глубже погрузиться в сущность игры. Он выразил желание увидеть переосмысленный, стильный экшен с элементами триллера Killer7, который был создан в сотрудничестве с Гоити Судой в 2005 году, и намекнул на возможность сиквела.

«Если мы намерены перезапустить эту историю, многое должно измениться: от фона до самой графики», — подметил Миками-сан.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AlluringJake

Хочу ремейки the Suffering 1 и 2 части а потом полноценную 3 часть.(мачта).

0
Real Slim Shady

Согласен с япошкой, не надо делать ремастеры - нет ни одного ремастера который бы был лучше оригинала.

-3
vanтт

Первый резик

0
Pastoral

Ну а как ещё бабло срубить по быстрому малыми усилиями.

0