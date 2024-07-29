Продажи игр серии Resident Evil превысили 160 млн копий

Capcom в свежем квартальном отчете поделилась обновленными данными продаж своих ключевых франшиз по итогам 30 июня 2024 года. В презентации японского издателя говорится, что тираж серии Resident Evil превысил отметку в 160 млн копий. В первом квартале 2024-го было 157 млн копий.
Следом расположилась франшиза Monster Hunter, тираж которой преодолел отметку в 103 млн копий. В первом квартале 2024 года было 100 млн проданных копий.
Остальные серии Capcom:
- Street Fighter — 55 млн копий (было 54 млн)
- Mega Man — 42 млн копий (было 41 млн)
- Dragon's Dogma — 12 млн копий (было 11 млн)
- Devil May Cry — 32 млн копий (было 31 млн)
- Dead Rising — 17 млн копий (было 16 млн)
19 сентября 2024 года Capcom выпустит на PC, PS5 и Xbox Series X|S переиздание зомби-экшена Dead Rising. Обновленная версия выйдет с подзаголовком Deluxe Remaster. Ремастер создается на движке RE Engine. Авторы обещают улучшенную графику и осовремененный игровой процесс — автосохранения, а также переработанные управление и интерфейс.
Хороший результат, сам сейчас добиваю оставшиеся испытания.
это за этот год что ли или с 1 дня релиза игровой серий с 1998 года? если с 1998 года то результат суперский.
Если за год, то вообще бомбезный
с релиза игровой серии