ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 12 610 оценок

Продажи игр серии Resident Evil превысили 160 млн копий

Simple Jack
Новости

Capcom в свежем квартальном отчете поделилась обновленными данными продаж своих ключевых франшиз по итогам 30 июня 2024 года. В презентации японского издателя говорится, что тираж серии Resident Evil превысил отметку в 160 млн копий. В первом квартале 2024-го было 157 млн копий.

Следом расположилась франшиза Monster Hunter, тираж которой преодолел отметку в 103 млн копий. В первом квартале 2024 года было 100 млн проданных копий.

Остальные серии Capcom:

  • Street Fighter — 55 млн копий (было 54 млн)
  • Mega Man — 42 млн копий (было 41 млн)
  • Dragon's Dogma — 12 млн копий (было 11 млн)
  • Devil May Cry — 32 млн копий (было 31 млн)
  • Dead Rising — 17 млн копий (было 16 млн)

19 сентября 2024 года Capcom выпустит на PC, PS5 и Xbox Series X|S переиздание зомби-экшена Dead Rising. Обновленная версия выйдет с подзаголовком Deluxe Remaster. Ремастер создается на движке RE Engine. Авторы обещают улучшенную графику и осовремененный игровой процесс — автосохранения, а также переработанные управление и интерфейс.

Источник  
9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
BaGa-HaCkEr

Хороший результат, сам сейчас добиваю оставшиеся испытания.

4
Brock_Harrison

это за этот год что ли или с 1 дня релиза игровой серий с 1998 года? если с 1998 года то результат суперский.

0
Dragniru1

Если за год, то вообще бомбезный

0
legolaz318

с релиза игровой серии

0