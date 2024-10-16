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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.3 13 567 оценок

Продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 8 миллионов копий

AceTheKing
Новости

Издательство Capcom сообщило о том, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 8 миллионов копий. В честь этого Capcom выпустила новый арт с персонажами из игры.

Последний раз издатель сообщал о продажах игры в конце июля - на тот момент было продано 7,6 миллиона копий. Таким образом, за прошедший квартал продажи составили внушительные 400 тысяч копий - игра продолжает хорошо продаваться даже спустя 1,5 года после релиза.

Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Mac и iOS.

34
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
saa0891

Ну Capcom однозначно заслужено получают деньги за прекрасно проделанную работу, это не только один из лучших ремейков но и одна из лучших игр в серии в которой наблюдается эволюция многих механик и элементов, очень надеюсь девятая часть будет на таком же высочайшем уровне и с таким же интересными механиками.

19
SteadyMorgathus

ну дереня мне почкму то больше понравилась)Больше хоррора наверно.А так да у сарсомов все всегда на высшем уровне

8
OculusMortem

Хорошей игре - хорошие продажи!

6
Evil Resident

Ну всё, бабла срубили, пусть уберут Дуню и дадут малоимущим поиграть в DLC.

4
Пользователь ВКонтакте

Труд должен оплачиваться // Максим Иванов

3
Пользователь ВКонтакте

// Александр Чацкий

0
Пользователь ВКонтакте

Какие то коробки из под спичек // Виктор Бучинский

4
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нейросети почему-то всегда так странно доллары рисуют) // Андрей Криницын

0
FilthyZachary

Когда уже трейлер 9 Резидента покажут? Я уже замонался ждать бесконечно!

0
Vetrjak

Хорошая игра получилась.

0
SOLUS5678

Молодцы!.

0
PekkaRinne95

Лучшие!!!

0
ДаДжи

что там над головой у ады нарисовано и кто эта с права стоит?

0
серга дик

Справа Канингем а над головой Ады хз

0
Макс Макс 007

Игра буквально 11/10, но при этом всего 8 млн проданных копий.

Думайте.

0