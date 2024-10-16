Издательство Capcom сообщило о том, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 8 миллионов копий. В честь этого Capcom выпустила новый арт с персонажами из игры.
Последний раз издатель сообщал о продажах игры в конце июля - на тот момент было продано 7,6 миллиона копий. Таким образом, за прошедший квартал продажи составили внушительные 400 тысяч копий - игра продолжает хорошо продаваться даже спустя 1,5 года после релиза.
Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Mac и iOS.
Ну Capcom однозначно заслужено получают деньги за прекрасно проделанную работу, это не только один из лучших ремейков но и одна из лучших игр в серии в которой наблюдается эволюция многих механик и элементов, очень надеюсь девятая часть будет на таком же высочайшем уровне и с таким же интересными механиками.
ну дереня мне почкму то больше понравилась)Больше хоррора наверно.А так да у сарсомов все всегда на высшем уровне
Хорошей игре - хорошие продажи!
Ну всё, бабла срубили, пусть уберут Дуню и дадут малоимущим поиграть в DLC.
Труд должен оплачиваться // Максим Иванов
// Александр Чацкий
Какие то коробки из под спичек // Виктор Бучинский
Нейросети почему-то всегда так странно доллары рисуют) // Андрей Криницын
Когда уже трейлер 9 Резидента покажут? Я уже замонался ждать бесконечно!
Хорошая игра получилась.
Молодцы!.
Лучшие!!!
что там над головой у ады нарисовано и кто эта с права стоит?
Справа Канингем а над головой Ады хз
Игра буквально 11/10, но при этом всего 8 млн проданных копий.
Думайте.