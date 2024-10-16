Издательство Capcom сообщило о том, что продажи ремейка Resident Evil 4 достигли 8 миллионов копий. В честь этого Capcom выпустила новый арт с персонажами из игры.

Последний раз издатель сообщал о продажах игры в конце июля - на тот момент было продано 7,6 миллиона копий. Таким образом, за прошедший квартал продажи составили внушительные 400 тысяч копий - игра продолжает хорошо продаваться даже спустя 1,5 года после релиза.

Ремейк Resident Evil 4 вышел в марте прошлого года на PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Mac и iOS.