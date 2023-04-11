Смотрим хвалебный трейлер ремейка Resident Evil 4 ©

В конце марта состоялся выход долгожданного ремейка Resident Evil 4. Обновленное издание культовой части всей франшизы закономерно получило восторженные отзывы от критиков и профильной прессы. Самые лучшие отзывы ремейка Resident Evil 4 попали в специальный хвалебный трейлер, который был опубликован Capcom.

Новый ролик предлагает ознакомиться с оценками ремейка Resident Evil 4 от крупнейших зарубежных изданий, которые не поскупились на лестные обзоры. Обновленное издание культового зомби-экшена называют "одной из величайших игр всех времен", "лучшим ремейком" и той частью Resident Evil, в которую стоит поиграть всем.

Ремейк Resident Evil 4 доступен для игры на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Продажи игры перевалили за 4 миллиона проданных копий, а игроки продолжают сохранять высокую активность в игре благодаря недавнему обновлению с новым режимом — The Mercenaries.