Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 350 оценок

Смотрим хвалебный трейлер ремейка Resident Evil 4

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Gutsz
Новости

В конце марта состоялся выход долгожданного ремейка Resident Evil 4. Обновленное издание культовой части всей франшизы закономерно получило восторженные отзывы от критиков и профильной прессы. Самые лучшие отзывы ремейка Resident Evil 4 попали в специальный хвалебный трейлер, который был опубликован Capcom.

Новый ролик предлагает ознакомиться с оценками ремейка Resident Evil 4 от крупнейших зарубежных изданий, которые не поскупились на лестные обзоры. Обновленное издание культового зомби-экшена называют "одной из величайших игр всех времен", "лучшим ремейком" и той частью Resident Evil, в которую стоит поиграть всем.

Ремейк Resident Evil 4 доступен для игры на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Продажи игры перевалили за 4 миллиона проданных копий, а игроки продолжают сохранять высокую активность в игре благодаря недавнему обновлению с новым режимом The Mercenaries.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Баян же. https://www.playground.ru/resident_evil_4/news/hvalebnyj_trejler_remejka_resident_evil_4-1617544

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Monk78

Этой игре хвалебный трейлер не нужен. RE4 и без него хорошие оценки заслужила.

0
metra_style

Убедили черт побери теперь уж точно куплю оффлайн активацию за 150 рублй.

0