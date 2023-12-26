Вышла секс-кукла Эшли из ремейка Resident Evil 4

Известная компания выпустила фигурку, основанную на персонаже Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4. Её внешность очень похожа на персонажа в игре, чьё лицо разработчики создавали на основе модели и актрисы датского происхождения Эллы Фрейи.

Фигурка приближена к реальным размерам персонажа: по лору рост Эшли в игре составляет 167 см, а высота её эротической версии — 171 см. Весит изделие 37 кг при параметрах 91х58,5х97. Её можно дополнительно кастомизировать за дополнительную плату. Что касается остальных параметров, то грудь в обхвате составляет 91 сантиметр, а талия и бедра — по 67 и 97 сантиметров в обхвате соответственно.

Очаровательная милашка Эшли обойдётся дорого. Стоимость фигурки составляет 2949 долларов или около 270 тысяч рублей.