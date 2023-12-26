Вышла секс-кукла Эшли из ремейка Resident Evil 4

Известная компания выпустила фигурку, основанную на персонаже Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4. Её внешность очень похожа на персонажа в игре, чьё лицо разработчики создавали на основе модели и актрисы датского происхождения Эллы Фрейи.
Фигурка приближена к реальным размерам персонажа: по лору рост Эшли в игре составляет 167 см, а высота её эротической версии — 171 см. Весит изделие 37 кг при параметрах 91х58,5х97. Её можно дополнительно кастомизировать за дополнительную плату. Что касается остальных параметров, то грудь в обхвате составляет 91 сантиметр, а талия и бедра — по 67 и 97 сантиметров в обхвате соответственно.
Очаровательная милашка Эшли обойдётся дорого. Стоимость фигурки составляет 2949 долларов или около 270 тысяч рублей.
Реакции девчонки, что подарила внешность Эшли:
мужик бы наоборот гордился ))
Очешуенна! Но лучше 4090 и 5 минут рукой.
В тот день, когда зарелизят секс-куклу в виде Губки Боба, а еще лучше всю линейку в виде Патрика, Белки, Сквидворда и Дэвида Хассельхоффа - я пойму, что видел все и мне нечего больше делать в интернете.
Для любителей безалкогольного пива.
там нет фото сзади без труханов )
https://www.gamelady.net/ru/products/ashley-graham-171cm-g-cup-silicone-doll
так ты глянь на официальном сайте продаж)
С другой стороны дикость какая то, криповато, по сути своей на некрофилию похоже.
Ожидаемо. Извращенцы довольны.
я бы лучше секс куклу Леона купил
не советую брать их постоянно надо мыть... да и ночь пугают они.. хоть в шкаф прячь
кукла никогда не заменит человека - как не старайся , но качество данной куклы поражает действительно
п.с. глянул ща сайт поставщика - там их как трансформер собирать можно - афигеть ..
эти куклы, не для замены человека, а для замены руки...
Хочешь для себя дилдак прицепить?