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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 9 947 оценок

Вышла секс-кукла Эшли из ремейка Resident Evil 4

Ashley_Star
Новости

Известная компания выпустила фигурку, основанную на персонаже Эшли Грэм из ремейка Resident Evil 4. Её внешность очень похожа на персонажа в игре, чьё лицо разработчики создавали на основе модели и актрисы датского происхождения Эллы Фрейи.

Фигурка приближена к реальным размерам персонажа: по лору рост Эшли в игре составляет 167 см, а высота её эротической версии — 171 см. Весит изделие 37 кг при параметрах 91х58,5х97. Её можно дополнительно кастомизировать за дополнительную плату. Что касается остальных параметров, то грудь в обхвате составляет 91 сантиметр, а талия и бедра — по 67 и 97 сантиметров в обхвате соответственно.

Очаровательная милашка Эшли обойдётся дорого. Стоимость фигурки составляет 2949 долларов или около 270 тысяч рублей.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
кум кумич

Реакции девчонки, что подарила внешность Эшли:

16
gliga142

мужик бы наоборот гордился ))

5
Scorpion_GamePlay

Очешуенна! Но лучше 4090 и 5 минут рукой.

10
Robert Blake

В тот день, когда зарелизят секс-куклу в виде Губки Боба, а еще лучше всю линейку в виде Патрика, Белки, Сквидворда и Дэвида Хассельхоффа - я пойму, что видел все и мне нечего больше делать в интернете.

7
Kolyambus55RUS

Для любителей безалкогольного пива.

4
Комментарий удален
gliga142

там нет фото сзади без труханов )

1
Alex Mor Music gliga142

https://www.gamelady.net/ru/products/ashley-graham-171cm-g-cup-silicone-doll

так ты глянь на официальном сайте продаж)

1
Empty account

С другой стороны дикость какая то, криповато, по сути своей на некрофилию похоже.

0
Deveron

Ожидаемо. Извращенцы довольны.

0
Aila_210

я бы лучше секс куклу Леона купил

0
Дворф

не советую брать их постоянно надо мыть... да и ночь пугают они.. хоть в шкаф прячь

0
gliga142

кукла никогда не заменит человека - как не старайся , но качество данной куклы поражает действительно

п.с. глянул ща сайт поставщика - там их как трансформер собирать можно - афигеть ..

-1
Zaks_13

эти куклы, не для замены человека, а для замены руки...

3
Deveron

Хочешь для себя дилдак прицепить?

-1