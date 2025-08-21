Resident Evil Requiem назвали "духовным наследником" P.T.

Постоянное сравнение между Resident Evil: Requiem и P.T., знаменитым хоррор-проектом Konami, отмененным после ухода Кодзимы, которое проводилось специализированными критиками в последние дни, свидетельствует о том, что Capcom удалось передать ту особую атмосферу напряжения, которая сделала проект Кодзимы и Дель Торо таким особенным.

Вчера было официально снято эмбарго на превью, что позволило опубликовать серию «первых впечатлений», которые рисуют чрезвычайно многообещающую картину для девятой части саги survival horror.

Различные анализы, появившиеся в Интернете, подчеркивают, что японские разработчики в полной мере воспользовались наследием незавершенного проекта Konami, создав опыт, который вызывает схожие ощущения благодаря консервативной игровой механике, но в то же время улучшенной во всех аспектах по сравнению с предыдущими Biohazard и Village. Режим от первого лица, по всей видимости, является катализатором этого сходства, в котором освещение играет важную роль, создавая постоянное ощущение клаустрофобии. Кроме того, сцены погони с новым «сталкером», который стал гораздо умнее и более предан охоте, удачно воссоздают ту психологическую атмосферу напряжения, которая по другим причинам сделала P.T. незабываемым опытом, не смотря на его короткую продолжительность.

И вот более десяти лет спустя после его закрытия, P.T. все еще оказывает глубокое влияние на современную игровую индустрию. А тот факт, что так и не завершенный проект по-прежнему вдохновляет такие крупные компании, как Capcom, доказывает революционность того небольшого кусочка психологического хоррора «сделано в Кодзима» (который, надеемся, мы увидим в следующем OD). Таинственность, окружающая то, что могло бы стать Silent Hill от Кодзимы, до сих пор питает спекуляции и сожаления. Сотрудничество между японским дизайнером-визионером, режиссером Гильермо Дель Торо и Норманом Ридусом обещало полностью переопределить каноны жанра хоррор.

Впоследствии это необычное трио успело выпустить две части Death Stranding, но вопрос о том, что же мы могли бы увидеть, если бы проект был доведен до конца, по-прежнему не дает покоя игрокам, которые в каждом новом хорроре от первого лица ищут потенциальную замену утраченному опыту.