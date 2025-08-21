Resident Evil Requiem назвали "духовным наследником" P.T.

Постоянное сравнение между Resident Evil: Requiem и P.T., знаменитым хоррор-проектом Konami, отмененным после ухода Кодзимы, которое проводилось специализированными критиками в последние дни, свидетельствует о том, что Capcom удалось передать ту особую атмосферу напряжения, которая сделала проект Кодзимы и Дель Торо таким особенным.
Вчера было официально снято эмбарго на превью, что позволило опубликовать серию «первых впечатлений», которые рисуют чрезвычайно многообещающую картину для девятой части саги survival horror.
Различные анализы, появившиеся в Интернете, подчеркивают, что японские разработчики в полной мере воспользовались наследием незавершенного проекта Konami, создав опыт, который вызывает схожие ощущения благодаря консервативной игровой механике, но в то же время улучшенной во всех аспектах по сравнению с предыдущими Biohazard и Village. Режим от первого лица, по всей видимости, является катализатором этого сходства, в котором освещение играет важную роль, создавая постоянное ощущение клаустрофобии. Кроме того, сцены погони с новым «сталкером», который стал гораздо умнее и более предан охоте, удачно воссоздают ту психологическую атмосферу напряжения, которая по другим причинам сделала P.T. незабываемым опытом, не смотря на его короткую продолжительность.
И вот более десяти лет спустя после его закрытия, P.T. все еще оказывает глубокое влияние на современную игровую индустрию. А тот факт, что так и не завершенный проект по-прежнему вдохновляет такие крупные компании, как Capcom, доказывает революционность того небольшого кусочка психологического хоррора «сделано в Кодзима» (который, надеемся, мы увидим в следующем OD). Таинственность, окружающая то, что могло бы стать Silent Hill от Кодзимы, до сих пор питает спекуляции и сожаления. Сотрудничество между японским дизайнером-визионером, режиссером Гильермо Дель Торо и Норманом Ридусом обещало полностью переопределить каноны жанра хоррор.
Впоследствии это необычное трио успело выпустить две части Death Stranding, но вопрос о том, что же мы могли бы увидеть, если бы проект был доведен до конца, по-прежнему не дает покоя игрокам, которые в каждом новом хорроре от первого лица ищут потенциальную замену утраченному опыту.
Я всё же надеюсь, что игра не скатится в симулятор ходьбы, и нам дадут вдоволь пострелять. RE7 2.0 мне и за бесплатно не нужен.
Все огорчатся если тебе будет не нужен один из лучших хорроров 2.0.
Дай знать как игра выйдет - купил или скачал или ни то ни другое. А то все волнуются.
А ты почитай, что люди пишут после демо RE9. Люди что-то не особо рады.
"Раньше было лучше!". Ну попроси что-бы вернули фиксированную камеру. Тупорылую механику "сжигания" (иначе нпс бессмертные). Откровенно идиотские пазлы (не все пазлы такие, но большая часть) где нужно принести что-то с другого конца локации что-бы какой-то нпс выжил, а потом всё равно отъехал. Это будет очень интересный хоррор по современным стандартам, продажи взлетят, однозначно.
P.T. цеплял атмосферой. В демке небыло кучи трупов, рек крови и тд. Там скример то по сути один, когда тебя убивает Лиза. Остальные пугалки просто падение люстры, внезапное закрытие двери. Очень круто получилось. Тут многие чет воняют на P.T. и RE7, хотя по факту эти игры страшнее, чем остальные резиденты. Вот та же 4-ка: Леон ходит по деревне и гасит поехавших, которые иногда сдыхают неполностью и превращаются в монстров. Хз че тут страшного. 6 часть вообще эталонная игра 2012 года, когда многие игры пересаживали на рельсы экшона и пострелушек. Hitman Absolution и RE6 тому яркий пример. А вот уже 7 часть RE рил страшная. Я хз почему 7 часть многие не любят. Ведь 7 часть это буквально олицетворение названия франшизы Resident Evil - Обитель зла. И в 7 части эта обитель это дом Бейкеров. А уж P.T. в рамках резика смотрелся бы очень круто. Хоррор должен быть хоррором, а не экшоном с взрывами и перестрелками.
RE7 банально скучный, а если в него играть при включённом свете и ещё звук вывести на колонки, тогда он становится ещё и не страшным.
вообще не похоже... даже 7-я часть вначале, где коридор с картинами, и то была ближе к P.T. чем новый резик
По картинке прямо видно, как P.T. в своё удовольствие вошёл в новый Resident Evil.
этих p.t подобных игр сотни, например visage. в резиденте ничего похожего нет кроме узких коридоров
Вот только от новой части Resident Evil ты, как не странно, ждёшь именно Resident Evil. Вы ещё сосалик из следующего резика сделайте, потому что это типо сейчас модно, я даже не удивлюсь.