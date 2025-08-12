ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 411 оценок

Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

monk70 monk70

В Resident Evil Requiem от Capcom смогут поиграть все счастливчики, которые посетят Gamescom с 20 по 24 августа. Однако те, кто останется дома, получат «эксклюзивный новый взгляд» на открытии Gamescom 19 августа.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil Village. Грейс Эшкрофт расследует серию убийств, что неизбежно приводит к битве за выживание с таинственным монстром.

В то время как предыдущие игры выбирали вид от одного лица, Resident Evil Requiem впервые предлагает выбор между видом от первого и третьего лица. Однако это не просто косметическое изменение, как описал продюсер Масато Кумазава, это «разработка двух отдельных игр».

По словам продюсера Resident Evil Requiem, две камеры - это "как разработка двух отдельных игр"
Комментарии: 24
Real Slim Shady

Напоминаю что ILL лучше

37
Искусственный интеллeкт

ILL еще не вышла, но по трейлеру - да. возможно, она будет лучше, и не только нового резика

25
Armen 88

Ага,мечтай

13
Юркец

напоминаю, в твоих высерах не кто не нуждается, хоти дальше

16
Summor Ner

Просто дайте нам Леона и его новые сальтухи и финты ногами, а свой эксклюзивный взгляд можете себе оставить.

27
MiniatureQuigley

Грейс Эшкрофт - это дочь Итана?

6
Ammati

Узнаем игровым путём :)
Точного ответа на это всё равно пока нету. Как в целом о сюжете. только поверхностно рассказали и так бегло.

6
Shelena921

Даже не знаю... Пожалуй, да, единственная дочь Итана Уинтерса, по имени Роза Уинтерс - это определённо Грейс Эшкрофт, иначе быть не может

2
Otavek

Нет. Дочь Итана - Роза. И то на момент 9 части она ещё ребёнок.

2
QuaveryAldora

Всегда, когда вижу анонс нового резидента, сразу вызывает эмоции чтобы, сесть вечерком и сыграть в темной комнате, а если еще дождь за окном, вообще супер. Резидент, все равно у меня ассоциируется с игровой приставкой, никогда не забуду первый резидент на ps one.

4
ClassyYoshio

Ребят, у меня вопрос, будет ли там THQ NORDIC ? ну и покажут ли они игры ? ну и ещё один вопрос, игры покажут 19 августа ? или когда ?

1
SleepyGamer

Да давайте уже демку для игроков, ну

AlluringJake

Жду с нетерпением!