Resident Evil Requiem получит "эксклюзивный новый взгляд" на открытии Gamescom

В Resident Evil Requiem от Capcom смогут поиграть все счастливчики, которые посетят Gamescom с 20 по 24 августа. Однако те, кто останется дома, получат «эксклюзивный новый взгляд» на открытии Gamescom 19 августа.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий Resident Evil Village. Грейс Эшкрофт расследует серию убийств, что неизбежно приводит к битве за выживание с таинственным монстром.
В то время как предыдущие игры выбирали вид от одного лица, Resident Evil Requiem впервые предлагает выбор между видом от первого и третьего лица. Однако это не просто косметическое изменение, как описал продюсер Масато Кумазава, это «разработка двух отдельных игр».
Напоминаю что ILL лучше
ILL еще не вышла, но по трейлеру - да. возможно, она будет лучше, и не только нового резика
Ага,мечтай
напоминаю, в твоих высерах не кто не нуждается, хоти дальше
Просто дайте нам Леона и его новые сальтухи и финты ногами, а свой эксклюзивный взгляд можете себе оставить.
Грейс Эшкрофт - это дочь Итана?
Узнаем игровым путём :)
Точного ответа на это всё равно пока нету. Как в целом о сюжете. только поверхностно рассказали и так бегло.
Даже не знаю... Пожалуй, да, единственная дочь Итана Уинтерса, по имени Роза Уинтерс - это определённо Грейс Эшкрофт, иначе быть не может
Нет. Дочь Итана - Роза. И то на момент 9 части она ещё ребёнок.
Всегда, когда вижу анонс нового резидента, сразу вызывает эмоции чтобы, сесть вечерком и сыграть в темной комнате, а если еще дождь за окном, вообще супер. Резидент, все равно у меня ассоциируется с игровой приставкой, никогда не забуду первый резидент на ps one.
Ребят, у меня вопрос, будет ли там THQ NORDIC ? ну и покажут ли они игры ? ну и ещё один вопрос, игры покажут 19 августа ? или когда ?
Да давайте уже демку для игроков, ну
Жду с нетерпением!