Продажи Resident Evil Village достигли 9,8 млн копий, ремейка Resident Evil 2-13,9 млн копий

Никого не удивляет, что Resident Evil остается для Capcom машиной для зарабатывания денег. Японское издательство в очередной раз обновило свою страницу "Платиновые игры", как оно делает это каждый квартал, и представило обновленные данные о продажах каждой из своих игр, которые на сегодняшний день разошлись тиражом более миллиона копий. Как это уже стало привычным, в нескольких играх серии Resident Evil число проданных экземпляров увеличилось благодаря высоким и продолжительным продажам ранее выпущенных игр.
Например, по состоянию на 31 марта Resident Evil Village разошлась тиражом 9,8 миллиона копий, что на 500 000 больше, чем в конце прошлого года. Помимо ремейка Resident Evil 4, который, как было подтверждено ранее, разошелся тиражом в 7,02 миллиона копий, Village является лучшим по продажам в серии ужасов на выживание за январь-март.
Впрочем, другие игры франшизы также продолжают демонстрировать хорошие показатели. Ремейк Resident Evil 2, вышедший в 2019 году, за три месяца разошелся дополнительным тиражом в 300 000 копий, доведя свой общий показатель до 13,9 миллиона проданных единиц. Ремейк Resident Evil 3, выходящий в 2020 году, продан в количестве 8,7 миллиона копий, что на 300 тысяч больше.
Наконец, есть еще Resident Evil 7, которая также продалась на 300 000 копий и теперь составляет 13,3 миллиона проданных единиц по всему миру. Всего же франшиза насчитывает 157 миллионов проданных единиц по всему миру, включая все ее части и спин-оффы.
Утечки утверждают, что в разработке у Capcom находится еще несколько игр Resident Evil, включая следующую линейку франшизы, которая якобы будет анонсирована в ближайшее время перед январским релизом.
Отличные игры заслуживают хороших продаж!
Жаль что ни одна из них не упоминается в статье
Ну да, жаль....
Пардоньте, вторую резьбу то я и не узрел. А вот деревню ты запихал не в кассу ибо никакого отношения к резиденту кроме названия она не имеет, уж тем более хорошей игрой её не назвать
Жаль, что в вашей системе оценивания есть некоторые огрехи, иначе как объяснить, что вы оценили DeadIsland 2 на 10 баллов, а КП2077 на 1 балл.
А вот игры по Решке, которые упоминаются в статье все хороши, даже, да простит меня Крис Редфилд, ремейк 3 части
Ну это сразу говорит, на сколько данный пользователь субъективен в выборе игр, жаль, что он не подписывает это, а надо бы.
Лично я, Виллидж на выходе, в захлеб прошел, потратил 40 часов, закрыл на платину и не пожалел ни секунды. Для меня лично, игра вышла хорошая. Имхо.