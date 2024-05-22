Продажи Resident Evil Village достигли 9,8 млн копий, ремейка Resident Evil 2-13,9 млн копий

Никого не удивляет, что Resident Evil остается для Capcom машиной для зарабатывания денег. Японское издательство в очередной раз обновило свою страницу "Платиновые игры", как оно делает это каждый квартал, и представило обновленные данные о продажах каждой из своих игр, которые на сегодняшний день разошлись тиражом более миллиона копий. Как это уже стало привычным, в нескольких играх серии Resident Evil число проданных экземпляров увеличилось благодаря высоким и продолжительным продажам ранее выпущенных игр.

Например, по состоянию на 31 марта Resident Evil Village разошлась тиражом 9,8 миллиона копий, что на 500 000 больше, чем в конце прошлого года. Помимо ремейка Resident Evil 4, который, как было подтверждено ранее, разошелся тиражом в 7,02 миллиона копий, Village является лучшим по продажам в серии ужасов на выживание за январь-март.

Впрочем, другие игры франшизы также продолжают демонстрировать хорошие показатели. Ремейк Resident Evil 2, вышедший в 2019 году, за три месяца разошелся дополнительным тиражом в 300 000 копий, доведя свой общий показатель до 13,9 миллиона проданных единиц. Ремейк Resident Evil 3, выходящий в 2020 году, продан в количестве 8,7 миллиона копий, что на 300 тысяч больше.

Наконец, есть еще Resident Evil 7, которая также продалась на 300 000 копий и теперь составляет 13,3 миллиона проданных единиц по всему миру. Всего же франшиза насчитывает 157 миллионов проданных единиц по всему миру, включая все ее части и спин-оффы.

Утечки утверждают, что в разработке у Capcom находится еще несколько игр Resident Evil, включая следующую линейку франшизы, которая якобы будет анонсирована в ближайшее время перед январским релизом.