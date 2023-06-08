Продажи Resident Evil Village превысили 8 млн копий ©

Компания Capcom объявила о том, что продажи Resident Evil Village достигли 8 млн копий. Сообщение об этом пришло несколько минут назад. 6 июня эта цифра составляла 7.9 млн — получается, что за последние два дня было продано более 100 тысяч копий.

Resident Evil Village была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Steam и Stadia 7 мая 2021 года по всему миру.

В Resident Evil Village игроки берут на себя роль главного героя Итана Уинтерса и погружаются в новый вид хоррора на выживание, действие которого происходит в загадочной заснеженной деревне.