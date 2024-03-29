JRPG Reynatis, от сценариста Final Fantasy 7 Rebirth, получила 45 минут геймплея

На официальном YouTube-канале Dengeki появилось около 45 минут видео из предстоящей экшен JRPG Reyantis от FuRyu на Nintendo Switch. В ролике показаны несколько боевых эпизодов и сюжетных сцен. Геймплей начинается примерно на 12-й минуте трансляции.
Действие Reynatis происходит в токийском городе Сибуя, в мире, где фантазия встречается с реальностью. Жители города боятся магии и ее силы, из-за чего волшебники вынуждены скрывать свои возможности, чтобы не подвергаться притеснениям. Главный герой, Марин, попадает в Сибую в поисках свободы через силу. Здесь он встречает Сари, офицера МЭА, организации, которая стремится держать волшебников под контролем. Эта история расскажет об "угнетении, столкновении идеалов и цене свободы".
В процессе игры игроки будут исследовать Сибую, взаимодействуя с NPC, покупая предметы, выполняя задания или "раскрывая свою истинную сущность, чтобы использовать свои нечеловеческие силы". Далее игроки окажутся в альтернативном мире Another - стране фэнтези, где обитают монстры и тайны. Бой ведется в двух режимах: Подавленный и Освобожденный. В первом приоритетом является уклонение, а во втором - нанесение значительного урона с помощью магии. Эти режимы можно будет свободно менять местами, а в игре будет шесть играбельных персонажей, каждый из которых обладает уникальными способностями, такими как призыв.
В Reynatis также звучит музыка Ёко Симомуры, которую многие знают по серии Kingdom Hearts, а сценарий пишет Кадзусигэ Нодзима из франшизы Final Fantasy.
Reynatis выйдет на западе на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC через Steam осенью 2024 года.
муть хрень как Ghostwire: Tokyo
Какой-то дешевый треш.. Простенькие механики, расфуфыренные персонажи. В Финалках художники только пару раз попали в перевариваемый мной стиль (ФФ7, ФФ8 и может быть ФФ15 в ранних концептах.. А вот все остальные петушиные виды персонажей... И здесь тоже самое. Здесь кстати у ГГ тоже прикид беспонтовый как у Ноктиса в последней версии ФФ15. Нахрена эти шорты? Нужна умеренность и баланс). Боёвка зачем такая быстрая или вернее ненатуральная + вообще не чувствуется физики.
В общем халтура..