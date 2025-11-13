ЧАТ ИГРЫ
RIDE 6 12.02.2026
Симулятор, Гонки, Мотоциклы
Анонсирован симулятор мотогонок - RIDE 6

Разработчики Milestone представили новую игру — RIDE 6, создаётся на Unreal Engine 5, обещая улучшенную детализацию, реалистичные звуки мотоциклов и захватывающую графику. Впервые будет представлена двойная система физики: Arcade Experience для новичков и Pro Experience для любителей глубокой симуляции.

  • Коллекция мотоциклов: более 250 мотоциклов различных категорий (и более 340 с DLC), включая новые для серии туринговые и эндуро байки.
  • 45 трасс, включающих как реальные места, так и вымышленные локации, а также новые внедорожные треки.
  • Кастомизация: расширенные редакторы для мотоциклов, шлемов и костюмов, а также функция Race Creator для создания собственных чемпионатов.
  • Новый режим карьеры под названием RIDE Fest, где игрокам предстоит соревноваться с 10 легендарными чемпионами, такими как Кейси Стоунер и Гай Мартин.
  • Многопользовательская игра: поддержка кроссплатформенного мультиплеера онлайн, а также локального режима с разделенным экраном (последний не будет доступен на старте).

Дата выхода: 12 февраля 2026 года (ранний доступ 9 февраля для Ultimate Edition), на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.

Комментарии:  2
WerGC

вместо анонсов райдов я бы хотел видеть новые части Road Rush

1
Pavel Rally

Есть Road Redemption.