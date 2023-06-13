Экстремальная Riders Republic получит бесплатный аддон со скейтбордами ©

Многопользовательская игра Riders Republic от Ubisoft Annecy, предлагающая игрокам самые разнообразные экстремальные виды спорта, продолжает расширяться. Разработчики объявили, что работают над уже 8 сезоном, который принесет множество нового контента и косметических предметов. Его главным нововведением станут скейтборды.

Скейтборды появятся в Riders Republic в качестве бесплатного обновления, одновременно со стартом следующего сезона. Их можно будет использовать на ровне с велосипедами, лыжами и вингсьютом. Скейтборды будут включать собственный набор движений и трюков, которые можно будет реализовать в открытом мире или специально созданных испытаниях с другими игроками.

В отсутствие новой игры Skate, которая находится в разработке, дополнение со скейтбордами в Riders Republic может стать достаточно интересным событием в игре. Выход аддона запланирован на 26 сентября.