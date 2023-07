Мрачная метроидвания RIN: The Last Child выйдет 21 сентября ©

Издательство Klabater и компания-разработчик Space Fox Games выпустят темную сказочную Metroidvania-игру RIN: The Last Child для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam 21 сентября, объявили компании.

RIN: The Last Child - это мрачная Metroidvania-сказка, в которой умело сочетаются исследование и ремесленничество. Благодаря сложной системе создания и зачарования заклинаний ни одно прохождение игры не будет одинаковым. Играйте за RIN - полубогиню, способную получать силу аспектов для подпитки и развития своей магии. Исследуйте огромные мифические земли, раскрывая секреты, скрытые за Аспектами магии, возрождая свои мифические силы, создавая заклинания, сражаясь с могущественными боссами, которые когда-то были вашими братьями и сестрами, и отправляясь в путешествие, чтобы спасти мир.