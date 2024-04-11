Risk of Rain 2: трейлер обновления Devotion с новинками

Всем привет, геймеры! Скучно не будет: Risk of Rain 2 привезло обновление Devotion, и это не шутки. Подумаешь, очередное обновление? А вот и нет! Сейчас расскажу, что в нем особенного.

Первое на что стоит засветить свой фонарик – это новый этап Verdant Falls. Что, леса Амазонки уже не в моде? Теперь мы будем бегать по зеленым водопадам, борясь за выживание. Ну как в кино про голодные игры, только лучше.

Далее, артефакты Devotion и Delusion. Если кто-то думал, что в игре уже и так полно всего, то разработчики ответили: “Держи мой эликсир”. Эти артефакты не только добавят перчинки в игровой процесс, но и заставят вас по-новому взглянуть на стратегии выживания.

И конечно же, крем-брюле этого обновления – скин The Prisoner из Dead Cells. Теперь вы можете побегать по инопланетным джунглям, не выглядя как очередной космический Робинзон. Стильно, модно, молодежно.

Итак, собирайте друзей или отправляйтесь в одиночное путешествие по новым локациям Risk of Rain 2. И помните, как сказал великий философ: “В жизни важно не то, что тебе выпало, а то, как ты это используешь”. В игре точно так же. Удачи в сражениях, герои!