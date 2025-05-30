Анонсирован российский симулятор мага Ritualis

Российская студия Noxtell Games и издатель Blazing Planet Studio представили свой новый совместный проект — симулятор волшебника Ritualis.

Ritualis — симулятор мага-призывателя в средневековом городе. Выполняя заказы местных жителей, вам предстоит развивать свой бизнес, раскрывать тайны и попутно неплохо бы вылечить собственную внезапную амнезию.

Разработчики обещают призывы предметов, существ и «сюрпризов», разнообразных клиентов с неожиданными запросами, систему улучшения лавки, торговлю ингредиентами, юмор и множество концовок.

Выход Ritualis запланирован на третий квартал 2025 года.