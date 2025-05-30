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Ritualis: Summoner Simulator 3-й квартал 2025 г.
Адвенчура, Инди, Другой симулятор, Менеджер
1 1 оценка

Анонсирован российский симулятор мага Ritualis

Simple Jack Simple Jack

Российская студия Noxtell Games и издатель Blazing Planet Studio представили свой новый совместный проект — симулятор волшебника Ritualis.

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Ritualis — симулятор мага-призывателя в средневековом городе. Выполняя заказы местных жителей, вам предстоит развивать свой бизнес, раскрывать тайны и попутно неплохо бы вылечить собственную внезапную амнезию.

Разработчики обещают призывы предметов, существ и «сюрпризов», разнообразных клиентов с неожиданными запросами, систему улучшения лавки, торговлю ингредиентами, юмор и множество концовок.

Выход Ritualis запланирован на третий квартал 2025 года.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Phoentice

Российская студия Noxtell Games и российский издатель Blazing Planet Studio анонсировали российский симулятор мага Ritualis , тут от российского что ? перевод в игре ?

3
Alex40001

тот момент когда игру 2000 ничем не затмить

Talendor3

какую?