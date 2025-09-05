ЧАТ ИГРЫ
Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
Roblox вводит проверку возраста через селфи для всех пользователей

butcher69 butcher69

Roblox объявила о расширении системы определения возраста с помощью селфи на всех пользователей своей платформы. Новый инструмент станет дополнением к уже существующим методам проверки личности и родительскому контролю. Компания заявляет, что технология обеспечит более точное определение возраста, чем просто данные, вводимые при регистрации.

Система анализирует селфи и относит пользователя к одной из возрастных категорий: до 13 лет, 13+ или 18+, с соответствующими ограничениями на общение и контент. Кроме того, Roblox планирует ограничить взаимодействие взрослых и несовершеннолетних, если они не знакомы в реальной жизни.

Хотя идея не нова — ESRB предлагала аналогичное решение в 2023 году, а FTC отклонила его в 2024-м из-за непрозрачности алгоритмов — Roblox решила рискнуть. Подобные технологии уже проявили уязвимости: пользователи Discord в Великобритании обходили возрастной контроль через игровые фоторежимы.

Рост платформы делает этот шаг особенно актуальным: недавно Roblox установила рекорд 47 миллионов одновременных игроков, обогнав Steam. Регуляторы и общество критикуют компанию за недостаточную защиту детей: в августе власти Луизианы подали иск против Roblox, а политик Ро Ханна призвал платформу активнее заботиться о безопасности детей.

Введение селфи-проверки — попытка не только усилить защиту юной аудитории, но и установить стандарт безопасности, который, по замыслу компании, должны будут перенять другие социальные и игровые платформы.

Комментарии: 6
yariko ookami
2
Nereteresis

Правильно, в игру должны играть только взрослые извращенцы!

Ardolon

Забанили парня что вычислял ПДФов, а теперь для них будет целая база с фотками. Мутная контора.

Neko-Aheron

Сами себя хоронят... так как это игра для детей ( ну в основном в нее дети играют )

Wing42

Пчёлы против мёда - по другому и не скажешь. Если дети не станут играть в роблох, то кто станет?

Jensen

Когда то эта база будет слита, с фотографиями, никами, реальным адресом. Дети будут в еще большей опасности.