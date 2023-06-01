ROBOBEAT 2023 г.
4.2 5 оценок

Ритм-шутер ROBOBEAT получил новый геймплейный трейлер

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Gruz_
Новости

Издатель Kwalee и Симон Фредхольм, соло-разработчик из Швеции, представили новый геймплейный трейлер к ритм-шутеру ROBOBEAT. В трейлере демонстрируется необычное дополнение в виде возможности добавлять в игру собственную музыку.

Благодаря этой функции игрокам предоставляется возможность нарезать, зацикливать и редактировать треки непосредственно в самой игре. Они также могут легко настроить тактовые маркеры, чтобы синхронизировать их с собственным ритмом.

Robobeat выйдет в конце этого года на ПК в Steam и Epic Game Store.

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