Ритм-шутер ROBOBEAT получил новый геймплейный трейлер ©

Издатель Kwalee и Симон Фредхольм, соло-разработчик из Швеции, представили новый геймплейный трейлер к ритм-шутеру ROBOBEAT. В трейлере демонстрируется необычное дополнение в виде возможности добавлять в игру собственную музыку.

Благодаря этой функции игрокам предоставляется возможность нарезать, зацикливать и редактировать треки непосредственно в самой игре. Они также могут легко настроить тактовые маркеры, чтобы синхронизировать их с собственным ритмом.

Robobeat выйдет в конце этого года на ПК в Steam и Epic Game Store.