Раскрыт список трофеев RoboCop Rogue City для PS5

Всего за несколько дней до релиза RoboCop: Rogue City в сети появился список трофеев. Согласно списку, опубликованному TrueTrophies, всего в RoboCop Rogue City представлено 28 трофеев (1 платиновый, 6 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых).
Например, здесь есть несколько трофеев, связанных с нахождением секретного места во время миссии, определенным выбором в ходе прохождения задания и выполнением определенной задачи за определенное время. Также есть золотой трофей за получение высокого показателя на стрельбище в игре, что, вероятно, довольно сложно.
Впрочем, на первый взгляд, большинство трофеев вполне выполнимы. Некоторые из них связаны с прохождением сюжета, а другие даются просто за выполнение различных действий, например, за убийство врагов с помощью метательного предмета.
При этом, чтобы получить платиновый трофей в RoboCop: Rogue City, придется проявить себя с лучшей стороны. В целом список не кажется слишком сложным, но некоторые трофеи все-таки можно пропустить, так что для их получения может потребоваться не одно прохождение игры.
RoboCop: Rogue City выйдет 2 ноября для PS5, Xbox Series и PC, и на первый взгляд кажется, что игра может стать прямо-таки культовой. В последних трейлерах игры показаны многообещающие возможности, а при достаточном разнообразии миссий она может стать очень приятным ностальгическим путешествием.