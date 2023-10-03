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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.5 225 оценок

Свежий трейлер RoboCop: Rogue City знакомит игроков с мрачным Детройтом

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Gutsz
Новости

До выхода современной игровой адаптации культовой серии фильмов "Робокоп" остается уже меньше месяца. В честь надвигающегося релиза игры разработчики из студии Teyon совместно с компанией Nacon представили новый трейлер. Ролик с реальными актерами и декорациями знакомит нас ближе с внутриигровым окружением RoboCop: Rogue City — городом Детройтом, где развернутся основные события шутера от первого лица.

RoboCop: Rogue City перенесет вас в недалекое будущее и город Детройт. Некогда процветающий мегаполис утонул в волне неконтролируемой преступности и коррупции. Вам предстоит взять на себя роль уникального полицейского Алекса Мёрфи, который на 50% человек, а на остальные 50% робот. Только вы сможете определить, станет ли он поборником справедливости или безжалостной машиной для уничтожения всех нарушителей.

Добро пожаловать в Детройт: город на грани разрухи, в нем царит разгул преступности, люди борются друг с другом за объедки, а другие ведут роскошную жизнь. Контроль над полицейским департаментом Детройта передан корпорации Omni Consumer Products в попытке восстановить порядок. Вы и есть тот самый Робокоп, киборг, которому поручено защищать город.

RoboCop: Rogue City выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 уже 2 ноября 2023 года.

17
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
askazanov

Интересно, будет полноценный город, или просто маленькие карты пострелушек??? Или будет возможность пошарится, вникнуться городом!?

2
Агент Матрицы

Похоже, это будет что-то похожее на Terminator: Resistance. Разрабы одни и те же.

0
Stas776

Бюджеты не те, чтоб был целый город. И хорошо, тут в ААА-то в открытом мире уныние

1
Sneaky Pete

Кварталы будут и все ... и это хорошо, а то открытый мир - он обычно пустой

0
kaka qp0H

эх. хоть бы интерессная игруля получилась!

0