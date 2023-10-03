Свежий трейлер RoboCop: Rogue City знакомит игроков с мрачным Детройтом

До выхода современной игровой адаптации культовой серии фильмов "Робокоп" остается уже меньше месяца. В честь надвигающегося релиза игры разработчики из студии Teyon совместно с компанией Nacon представили новый трейлер. Ролик с реальными актерами и декорациями знакомит нас ближе с внутриигровым окружением RoboCop: Rogue City — городом Детройтом, где развернутся основные события шутера от первого лица.
RoboCop: Rogue City перенесет вас в недалекое будущее и город Детройт. Некогда процветающий мегаполис утонул в волне неконтролируемой преступности и коррупции. Вам предстоит взять на себя роль уникального полицейского Алекса Мёрфи, который на 50% человек, а на остальные 50% робот. Только вы сможете определить, станет ли он поборником справедливости или безжалостной машиной для уничтожения всех нарушителей.
Добро пожаловать в Детройт: город на грани разрухи, в нем царит разгул преступности, люди борются друг с другом за объедки, а другие ведут роскошную жизнь. Контроль над полицейским департаментом Детройта передан корпорации Omni Consumer Products в попытке восстановить порядок. Вы и есть тот самый Робокоп, киборг, которому поручено защищать город.
RoboCop: Rogue City выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 уже 2 ноября 2023 года.
Интересно, будет полноценный город, или просто маленькие карты пострелушек??? Или будет возможность пошарится, вникнуться городом!?
Похоже, это будет что-то похожее на Terminator: Resistance. Разрабы одни и те же.
Бюджеты не те, чтоб был целый город. И хорошо, тут в ААА-то в открытом мире уныние
Кварталы будут и все ... и это хорошо, а то открытый мир - он обычно пустой
эх. хоть бы интерессная игруля получилась!