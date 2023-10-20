Switch-версия Robocop: Rogue City отменена

Изначально Robocop: Rogue City должна была выйти на Nintendo Switch, но эта версия игры была отменена на этапе производства. Объявление было сделано непосредственно из официального аккаунта игры в Facebook.
В первых трейлерах Robocop: Rogue City также была указана в разработке для Nintendo Switch. Однако версия для гибридной консоли исчезла из сообщений разработчиков, и теперь официальный аккаунт игры в Facebook подтвердил отмену.
Один из пользователей запросил информацию о версии для Nintendo Switch, поскольку приближается 2 ноября 2023 года, дата выпуска версий для ПК, Xbox Series X/S и PS5. Разработчики ответили: «В настоящее время у нас нет планов по запуску на Nintendo Switch».
Отмена не была никак мотивирована. У студии разработки Teyon, возможно, возникли трудности с оптимизацией, или она могла перенести проект на Nintendo Switch 2, которая должна выйти в 2024 году.
Ну и правильно, зачем тратить время на убогих, если можно делать для ПК?
Демка на 4090 лагает))