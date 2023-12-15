Сервера Rocket Arena закроются 21 марта 2024 года

EA и Final Strike подтвердили то, чего уже опасались: Rocket Arena мертва, и 21 марта 2024 года серверы будут закрыты навсегда. Игра уже была удалена из магазинов месяц назад, и теперь мы знаем, почему.

Команда убирает наборы из магазина игры, а также увеличивает количество получаемых XP. Очевидно, что смертный приговор, вынесенный через несколько месяцев, никого не интересует, и команда принимает соответствующие меры.

Final Strike пишет:

Мы не можем не поблагодарить вас за то, что вы играли в Rocket Arena и поддерживали нас во время этого путешествия. Мы очень рады, что люди по всему миру могли наслаждаться Rocket Arena на протяжении трех с половиной лет с момента ее запуска в июле 2020 года. С тех пор было собрано множество нокаутов, мегабластов, целей Rocketball, мегаракет и монет. Мы всегда поражались доброте, заботе и товариществу, проявляемым сообществом Rocket Arena. За эти годы мы познакомились со многими из вас на личном уровне, и даже один из членов сообщества сейчас работает над Final Strike! Rocket Arena не была бы такой особенной без огромного вклада сообщества в это время. Большое спасибо нашему сообществу за все ваши отзывы, замечания по балансу, идеи и иллюстрации, которые вы предоставили на этом пути! Спасибо всем вам за то, что сделали Rocket Arena такой незабываемой и особенной.