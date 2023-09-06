Сегодня стартует 12-й сезон Rocket League с Porsche ©

Будьте готовы к масштабным цифровым изменениям в Rocket League, ведь 12-й сезон начнется 6 сентября/ В 12-м сезоне будет представлен новый Rocket Pass с участием Porsche 911 Turbo, совершенно новый вариант Arena и многое другое.

В честь 75-летия Porsche высококлассный и мощный Porsche 911 Turbo (хитбокс Dominus) станет хедлайнером Rocket Pass 12-го сезона. Автомобиль будет немедленно разблокирован для игроков, получивших Rocket Pass Premium, и они смогут разблокировать модернизированный Porsche 911 Turbo RLE по мере повышения уровня в Rocket Pass.

В 12-м сезоне Rocket League также будут:

Совершенно новый вариант арены. Игроки смогут окунуться в мир цифровых потрясений в новом варианте Нео Токио (взломанной) арены 12-го сезона.

Возвращение Даров с привидениями – жуткое внутриигровое событие возвращается позже в этом сезоне.

Сезонные награды и многое другое. Соревновательные награды 11-го сезона будут выданы вскоре после начала 12-го сезона. В этом сезоне также появятся новые награды за соревновательные турниры.

Дополнительную информацию о том, что будет в 12-м сезоне, можно найти в последней записи блога.

12-й сезон Rocket League начнется 6 сентября в 18:00 по московскому времени.