Разработчики Rogue Company убрали из игры дорогостоящий скин Dr Disrespect

Разработчики многопользовательского шутера Rogue Company приняли решение об удалении всего контента, связанного с известным стримером Dr Disrespect (настоящее имя — Гай Бим). Это решение последовало за недавним скандалом, в котором стример признался в неподобающем общении с несовершеннолетней.
Удаление затронет не только облик персонажа, стилизованный под Dr Disrespect, который ранее продавался за 40 долларов, но и специальную карту под названием «Арена», созданную в честь стримера. Разработчики подчеркнули, что этот контент будет недоступен во всех режимах игры, включая пользовательские.
Hi-Rez Studios, компания, отвечающая за издательство Rogue Company, объявила о планах компенсации игрокам, которые приобрели удаляемый контент. В период с 7 по 13 июля на счета пользователей будет начислена внутриигровая валюта, эквивалентная стоимости удалённых предметов.
А для тех игроков, кто желает вернуть реальные деньги, разработчики предложили альтернативный вариант. Пользователи могут обратиться в службу поддержки цифрового магазина, через который они совершали покупку, чтобы запросить возврат средств.
Игра и так мертва. Откуда у них деньги на компенсации?))
поднимают суету вокруг себя лишь бы кто то обратил внимание на них по инфоповоду
И Hi-rez туда же
Отлично,самую багованную карту удалят!!!