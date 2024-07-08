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Rogue Company 20.07.2020
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
5.3 77 оценок

Разработчики Rogue Company убрали из игры дорогостоящий скин Dr Disrespect

Lunersun
Новости

Разработчики многопользовательского шутера Rogue Company приняли решение об удалении всего контента, связанного с известным стримером Dr Disrespect (настоящее имя — Гай Бим). Это решение последовало за недавним скандалом, в котором стример признался в неподобающем общении с несовершеннолетней.

Удаление затронет не только облик персонажа, стилизованный под Dr Disrespect, который ранее продавался за 40 долларов, но и специальную карту под названием «Арена», созданную в честь стримера. Разработчики подчеркнули, что этот контент будет недоступен во всех режимах игры, включая пользовательские.

Hi-Rez Studios, компания, отвечающая за издательство Rogue Company, объявила о планах компенсации игрокам, которые приобрели удаляемый контент. В период с 7 по 13 июля на счета пользователей будет начислена внутриигровая валюта, эквивалентная стоимости удалённых предметов.

А для тех игроков, кто желает вернуть реальные деньги, разработчики предложили альтернативный вариант. Пользователи могут обратиться в службу поддержки цифрового магазина, через который они совершали покупку, чтобы запросить возврат средств.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Игра и так мертва. Откуда у них деньги на компенсации?))

5
fortuneismax

поднимают суету вокруг себя лишь бы кто то обратил внимание на них по инфоповоду

2
Макс Макс 007

И Hi-rez туда же

1
Mr Joe-13

Отлично,самую багованную карту удалят!!!

1