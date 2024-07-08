Разработчики Rogue Company убрали из игры дорогостоящий скин Dr Disrespect

Динамичный тактический шутер от третьего лица, в котором игрокам предстоит спасать мир, принимая участие в сражениях по всему земному шару.

Игра предлагает разнообразные режимы для команд по 4-6 игроков: захват точек в «Царе горы», битва за выживание в «Страйке», установка и обезвреживание бомб в «Разрушении». Для настоящих профи есть рейтинговые поединки. Также доступны временные режимы, которые регулярно обновляются.

На выбор предоставляются десятки агентов с уникальными характеристиками и способностями. Например, Блэйд использует гранатомёт с напалмом, Сэйнт помогает союзникам медицинским дроном, а Глитч глушит электронику противников. За каждого персонажа можно найти свой стиль игры.

По ходу матчей игроки зарабатывают игровую валюту для покупок в магазине. Перед каждым раундом приходится делать непростой выбор — купить ли мощную снайперскую винтовку или стоит попробовать нанокатану? А может, взять гранаты и мины для тактического преимущества? Вариантов множество.