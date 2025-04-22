Выживалка RuneScape: Dragonwilds возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 15 по 22 апреля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Новая выживалка RuneScape: Dragonwilds заняла первое место сместив с верхней позиции симулятор Schedule. Проект стремительно набрал популярность благодаря удачному сочетанию механик выживания и крафта, что обеспечило ему теплый приём как от игроков, так и от журналистов.

Некоторые критики даже окрестили Dragonwilds «лучшей игрой со времён Valheim», отмечая детальную проработку магических способностей, которые не только расширяют боевые возможности, но и упрощают рутинные действия — от сбора ресурсов до исследования мира.

В чартах Steam также уверенно чувствует себя Last Epoch с запуском второго сезона, потеснившая R.E.P.O.. Среди других заметных игр недели: Baldur's Gate 3, стратегическая новинка Tempest Rising, а также The Elder Scrolls Online, замыкающая десятку лидеров.