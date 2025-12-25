Rustmas вернулся: в Rust стартовал праздничный ивент с подарками и адвент-календарём

В популярной игре на выживание Rust началось традиционное рождественское событие Rustmas. Разработчики представили праздничный трейлер и запустили ивент 16 декабря — он продлится до 1 января 2026 года включительно, до 22:00 по московскому времени. В это время мир Rust наполняется сезонными активностями и щедрыми наградами.

Главная особенность Rustmas — праздничные подарки. В определённые моменты под звон колокольчиков рядом с игроком, в радиусе около 40 метров, появляются две рождественские коробки. Они бывают трёх размеров — маленькие, средние и большие. Несколько маленьких упаковок можно обменять на более крупную, увеличив ценность добычи. Внутри коробок можно найти полезные ресурсы, оружие и сладости.

Дополнительный лут доступен через рождественские носки — если развесить их внутри своей базы, со временем в них будут появляться подарки. Также в игре появился адвент-календарь: его ячейки открываются раз в сутки по реальному времени, и для получения награды достаточно просто зайти в игру.

Rust вышла из раннего доступа в 2018 году и по сей день остаётся одной из самых популярных survival-игр. В 2026 году проект ждёт крупное морское обновление Rust Naval.