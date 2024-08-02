В Rust появилась сигнализация из консервных банок

Разработчики популярной многопользовательской игры на выживание Rust продолжают обновлять свою игру.

Одной из главных новинок можно назвать «сигнализацию из консервных банок». Эта незамысловатая, но эффективная ловушка представляет собой систему подвешенных консервных банок, соединённых проволокой. При пересечении проволоки активируется громкий лязг, мгновенно оповещая окружающих о присутствии незваного гостя. Такое устройство можно разместить практически где угодно: от собственной базы до самых укромных уголков игровых локаций.

Помимо этого, разработчики внесли изменения в механику взаимодействия с растительностью. Отныне звуки, издаваемые при движении через кустарники, будут слышны окружающим игрокам. Подобно системе шагов, это нововведение требует от игроков большей осторожности при перемещении по заросшим участкам. Интересно отметить, что громкость производимого шума будет зависеть от скорости движения: медленное продвижение через кусты будет создавать менее заметный звук по сравнению с быстрым бегом.

Ещё одно примечательное изменение касается поведения предметов в водной среде. Теперь объекты, оказавшиеся в воде, будут демонстрировать более реалистичное поведение при погружении. Вместо простого вертикального падения, как если бы они находились в воздухе, предметы будут замедляться и подвергаться воздействию течений. Более того, при движении под водой и при соприкосновении с морским дном они будут выпускать пузырьки воздуха.

Стоит отметить, что перечисленные нововведения — лишь верхушка айсберга. Разработчики подготовили множество других изменений и улучшений, с полным списком которых игроки могут ознакомиться по этой ссылке.