Новый трейлер JRPG SaGa Emerald Beyond посвятили одному из персонажей

Компания Square Enix опубликовала новый трейлер к грядущей пошаговой JRPG SaGa Emerald Beyond, в котором представлена мех-дива №5, исполняющая песни.
История Дивы №5, мелодичного механического чуда из королевства Авалон, принимает пикантный оборот, когда она поет запрещенную песню, что приводит к потере ее памяти и способностей к пению. Опустошенная и лишенная цели, Дива принимает судьбоносное решение оставить свое "человеческое" тело и принять приглашение Национальной группы по исследованию внепространственных объектов, прощаясь со своим прежним миром.
На протяжении всей SaGa Emerald Beyond игроки смогут встать на место шести разных протагонистов, каждый из которых обладает уникальной и интригующей сюжетной линией, закладывающей основу для эпического приключения. Эти персонажи обладают удивительной способностью воспринимать изумрудные волны, которые открывают выбор, определяющий их судьбу в обширной вселенной игры.
Игроки выберут своих героев и отправятся в приключение по 17 взаимосвязанным мирам, причем события сюжета будут зависеть только от вас. Кроме того, в игре больше путей, чем когда-либо прежде в серии. Боевые действия происходят в пошаговых сражениях по таймлайну, где порядок ходов имеет решающее значение. Специальные приемы меняют порядок действий, а командные комбо значительно усилят ваши усилия.
SaGa Emerald Beyond выйдет для PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, ПК через Steam и мобильных устройств на iOS и Android 25 апреля 2024 года.