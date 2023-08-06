Файтинг Samurai Shodown получит откат сетевого кода в сентябре ©

Компания SNK объявила, что долгожданное обновление неткода для файтинга Samurai Shodown будет выпущено в сентябре 2023 года. Точная дата не называется. Ранее, в мае этого года, обновление было отложено до лета 2023 года.

Samurai Shodown - это перезагрузка серии 2D-файтингов с новой 3D-графикой. Тем не менее, разработчики постарались сохранить классический вид серии, характерный для фэнтезийной самурайской манги. Действие Samurai Shodown происходит в конце XVIII века после событий Samurai Showdown V и до событий оригинальной игры. У каждого из бойцов есть личная миссия, которая приводит их к встрече со многими из их бывших врагов.

Samurai Shodown доступна на PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC в Epic Games Store.