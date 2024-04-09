Свежий дневник разработки Sand Land посвятили новой территории

Bandai Namco выпустила четвертый видеодневник для Sand Land, в котором разработчики демонстрируют территорию Forest Land, особенно интересную тем, что она никогда не была показана в манге и, следовательно, фактически невидима в рассматриваемом мире.

Игра, основанная на одноименной манге Акиры Ториямы, будет содержать и некоторые оригинальные элементы, включая сильно переработанный сюжет для видеоигровой версии, и этот новый сеттинг - один из новых элементов.

Видеоролик позволяет нам поближе познакомиться с Forest Land, которая выглядит очень интересно.

Главный герой Вельзевул окажется на этой земле в совершенно новом приключении, дополненном совершенно новыми персонажами.

Как следует из названия, Forest Land отличаются особенно зелеными пейзажами, покрытыми пышной и роскошной растительностью, которую трудно найти где-либо еще в мире Песчаных земель.

Последний вообще отличается пустынностью и бесплодностью, поэтому пейзажи, которые предстают перед главным героем по прибытии в Forest Land, заметно отделяют его от остального игрового мира.

Судя по всему, Forest Land сыграют свою роль и в аниме-адаптации манги, работа над которой еще продолжается. Похоже, что Акира Торияма сам работал над некоторыми персонажами и элементами этого сеттинга незадолго до своей трагической смерти месяц назад.