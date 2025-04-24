Российская студия Ninsar.Games выпустила первое DLC к RPG "Сатурн" - "Осколки отражений"

Санкт-Петербургская студия Ninsar.Games, известная своей тактической RPG «Сатурн», представила первое платное дополнение под названием «Осколки отражений». Оно уже доступно для игроков и заметно расширяет оригинальную игру.

Главное нововведение — новый персонаж Сильвестр Слейтон, таинственный британский ученый, прибывающий в Сочи после того, как главный герой Аким проживает один полный игровой цикл или погибает трижды. Слейтона озвучивает Антон Савенков — голос Патриота, Супермена и Трандуила в русской озвучке.

Дополнение предлагает:

пять альтернативных концовок сюжета;

три новые локации для исследования;

новых врагов;

уникальный костюм и оружие, которые остаются у игрока при перезапуске цикла;

расширенные возможности общения с NPC.

Появление Слейтона добавляет глубины лору игры — он становится ключом к обсуждению загадочного цикла возрождений, в который попал главный герой.

Одновременно с релизом DLC выходит крупное бесплатное обновление, которое дорабатывает многие механики. Особенно преобразилась боевая система, а также добавлены случайные игровые события (например, неожиданные атаки роботов-пылесосов и скользкие поверхности). Помимо этого, в игре появилось 10 новых побочных миссий, за выполнение которых можно получить редкое снаряжение, ценные ресурсы и бонусный опыт.

Напомним, «Сатурн» — это тактическая ролевая игра, события которой происходят в футуристической России 2062 года. Проект разработан командой Ninsar.Games, входящей в число резидентов «Сколково», и создан при участии Института развития интернета (АНО «ИРИ»). С момента релиза игра вошла в число самых загружаемых отечественных проектов в Steam среди тех, что получили поддержку ИРИ. Кроме того, по вселенной игры выпущен комикс «Восхождение», раскрывающий предысторию событий основного сюжета.