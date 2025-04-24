Российская студия Ninsar.Games выпустила первое DLC к RPG "Сатурн" - "Осколки отражений"

Санкт-Петербургская студия Ninsar.Games, известная своей тактической RPG «Сатурн», представила первое платное дополнение под названием «Осколки отражений». Оно уже доступно для игроков и заметно расширяет оригинальную игру.
Главное нововведение — новый персонаж Сильвестр Слейтон, таинственный британский ученый, прибывающий в Сочи после того, как главный герой Аким проживает один полный игровой цикл или погибает трижды. Слейтона озвучивает Антон Савенков — голос Патриота, Супермена и Трандуила в русской озвучке.
Дополнение предлагает:
- пять альтернативных концовок сюжета;
- три новые локации для исследования;
- новых врагов;
- уникальный костюм и оружие, которые остаются у игрока при перезапуске цикла;
- расширенные возможности общения с NPC.
Появление Слейтона добавляет глубины лору игры — он становится ключом к обсуждению загадочного цикла возрождений, в который попал главный герой.
Одновременно с релизом DLC выходит крупное бесплатное обновление, которое дорабатывает многие механики. Особенно преобразилась боевая система, а также добавлены случайные игровые события (например, неожиданные атаки роботов-пылесосов и скользкие поверхности). Помимо этого, в игре появилось 10 новых побочных миссий, за выполнение которых можно получить редкое снаряжение, ценные ресурсы и бонусный опыт.
Напомним, «Сатурн» — это тактическая ролевая игра, события которой происходят в футуристической России 2062 года. Проект разработан командой Ninsar.Games, входящей в число резидентов «Сколково», и создан при участии Института развития интернета (АНО «ИРИ»). С момента релиза игра вошла в число самых загружаемых отечественных проектов в Steam среди тех, что получили поддержку ИРИ. Кроме того, по вселенной игры выпущен комикс «Восхождение», раскрывающий предысторию событий основного сюжета.
о пошла жара. К игре которая спонсировалась с бюджета страны решил кто то умный платное длс насобачить. Надеюсь все зароботки с ДЛС будут возвращены в бюджет , все ж по честному будет? // Илья Прохоров
Умник, фильмы которые спонсируются с бюджета тоже в кинотеатре за деньги показывают. А ребята продуктивные, недавно игра вышла, а уже новый контент появляется)
ЭММ, это что за бред? Они основную игру и так не продавали, почему они не пмогут продать длс? // Иван Страждин
Ты иди@т? Давай я на твои деньги куплю машину и начну на ней таксовать и деньги себе в карман ложить . Я ж машину твою не продал, так что все нормально. // Илья Прохоров
Хорошо, жду законченную версию.
А игра же бесплатно распространялась ?
Да, но там такая игра, что и даром не надо. Скачал, запустил, удалил через 10 минут, забыл.