В бесплатной отечественной RPG "Сатурн" появилась русская озвучка от студии GamesVoice

Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст.
События «Сатурна» разворачиваются на Земле и спутниках одноименной планеты. Игрокам предстоит противостоять восстанию машин, вызванному загадочным сигналом из космоса. Согласно описанию, мир находится под угрозой, а на его спасение отведено лишь три дня.
Игра распространяется бесплатно через Steam и VK Play, что делает её доступной широкой аудитории, но вы можете поддержать разработчиков купив DLC с саундтреком.
Кроме того, разработчики анонсировали два дополнения. Первое, также бесплатное, обещает быть связано с котами, а второе, платное, расширит игровой мир и добавит новые сюжетные линии.
Вот это шикарная новость.
"Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст."
Замечательно.
А разве там была хоть какая то озвучка, там же все диалоги были текстовые безмолвные .?
Ну её не было, а теперь добавили. Фыф
Ну чё .. круто! что тут ещё сказать.
подумай еще игра делалась на налоги твои и если она бесплатна в твоей стране это одно а когда для всех это уже другое
Не будь клоуном. Там вообще озвучки никакой не было изначально. Проект делали полгода. Опять какое-то нытьё.
В игре в принципе не было никакой озвучки, а теперь будет
GamesVoice выходит на официальный уровень?
А по игре кто что скажет? Любопытно?
Кабуто уже не тот....
звучит очень смешно ))).
А где обещанная озвучка Alan Wake 2?
Этот русификатор пока ещё недоступен
Дата выхода: 2024 Прежде писать Где где.. читай новости.. и не удивляйся почему у тебя дизлайки
а тебе ее кто то обещал до сегодняшней даты или что? ты вообще хоть сколько то задонатил чтобы что-то требовать? нет? - ну вот и сиди молча и жди. требовать что-то имеют только лишь спонсоры
Игра душная, оценка 1 из 10 диско элизиумов
А потом удивляются почему в западных играх не делают озвучку.
🫡
а смысл если продажи даже бесплатной игры им не удались