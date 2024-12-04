В бесплатной отечественной RPG "Сатурн" появилась русская озвучка от студии GamesVoice

Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст.

События «Сатурна» разворачиваются на Земле и спутниках одноименной планеты. Игрокам предстоит противостоять восстанию машин, вызванному загадочным сигналом из космоса. Согласно описанию, мир находится под угрозой, а на его спасение отведено лишь три дня.

Игра распространяется бесплатно через Steam и VK Play, что делает её доступной широкой аудитории, но вы можете поддержать разработчиков купив DLC с саундтреком.

Кроме того, разработчики анонсировали два дополнения. Первое, также бесплатное, обещает быть связано с котами, а второе, платное, расширит игровой мир и добавит новые сюжетные линии.