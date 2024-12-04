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Сатурн 29.10.2024
Ролевая, Инди, Тактика, Вид сверху
7.3 141 оценка

В бесплатной отечественной RPG "Сатурн" появилась русская озвучка от студии GamesVoice

butcher69
Новости

Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст.

События «Сатурна» разворачиваются на Земле и спутниках одноименной планеты. Игрокам предстоит противостоять восстанию машин, вызванному загадочным сигналом из космоса. Согласно описанию, мир находится под угрозой, а на его спасение отведено лишь три дня.

Игра распространяется бесплатно через Steam и VK Play, что делает её доступной широкой аудитории, но вы можете поддержать разработчиков купив DLC с саундтреком.

Кроме того, разработчики анонсировали два дополнения. Первое, также бесплатное, обещает быть связано с котами, а второе, платное, расширит игровой мир и добавит новые сюжетные линии.

52
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Кей Овальд

Вот это шикарная новость.

7
AllConforD

"Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст."

Замечательно.

5
XalimoV

А разве там была хоть какая то озвучка, там же все диалоги были текстовые безмолвные .?

2
Блоха В Сарафане

Ну её не было, а теперь добавили. Фыф

13
Tsssss

Ну чё .. круто! что тут ещё сказать.

2
Комментарий удален
Alex40001

подумай еще игра делалась на налоги твои и если она бесплатна в твоей стране это одно а когда для всех это уже другое

-7
bysaturn

Не будь клоуном. Там вообще озвучки никакой не было изначально. Проект делали полгода. Опять какое-то нытьё.

22
Darth_Boris

В игре в принципе не было никакой озвучки, а теперь будет

13
Tiktotayou124
Сегодня тактическая ролевая игра "Сатурн" получила обновление, добавляющее русскую озвучку, созданную студией GamesVoice. Теперь игроки смогут погрузиться в сюжет с полноценной локализацией так как ранее в игре был представлен только текст.

GamesVoice выходит на официальный уровень?

0
BiHan0

А по игре кто что скажет? Любопытно?

0
Hidan20

Кабуто уже не тот....

-1
Crosna

звучит очень смешно ))).

-3
Flint7707

А где обещанная озвучка Alan Wake 2?

-8
Rusander31

Этот русификатор пока ещё недоступен

Дата выхода: 2024 Прежде писать Где где.. читай новости.. и не удивляйся почему у тебя дизлайки

-1
SassyMaelorith

а тебе ее кто то обещал до сегодняшней даты или что? ты вообще хоть сколько то задонатил чтобы что-то требовать? нет? - ну вот и сиди молча и жди. требовать что-то имеют только лишь спонсоры

2
Hadyko

Игра душная, оценка 1 из 10 диско элизиумов

-11
qweqwqwewqeewqqweqwedsads
В бесплатной отечественной RPG "Сатурн" появилась русская озвучка от студии GamesVoice

А потом удивляются почему в западных играх не делают озвучку.

-12
DanilManil

🫡

0
Alex40001

а смысл если продажи даже бесплатной игры им не удались

-17