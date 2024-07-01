Стратегия Scorchlands выйдет из раннего доступа 25 июля

Пришло время для следующего шага в приключении по созданию . Якуб Рогальски, независимый разработчик и основатель студии Ringlab, вместе с издателем Star Drifters сообщили, что выпустят версию 1.0 стратегии Scorchlands после более чем года в раннем доступе 25 июля.

Scorchlands — это стратегическая игра, рассказывающая историю народа птиц по имени Гиви. Эта нация всегда мечтала о космических путешествиях, чтобы узнать больше о космосе и других небесных телах. Несмотря на все препятствия, отважные птицы наконец решили организовать исследовательскую экспедицию на луну Гелия, где Гиви нужно будет основать несколько поселений на враждебной поверхности инопланетного мира. Терраформирование станет возможным не только с помощью доступных технологий, но и с помощью магии. Благодаря их усилиям пустынный ландшафт луны будет заменен лугами, лесами и озерами.

В мире Scorchlands магия играет важную роль, добавляя немного хаоса. Это магическое влияние призывает на поверхность луны Гелии различных зверей, и связь здесь очевидна: чем больше усилий по колонизации предпринимают Гиви, тем больше сюрпризов они встречают. С каждым основанным ими поселением игровой процесс становится все более сложным.

С выпуском полной версии Scorchlands будет реализован дополнительный контент. Создатели достигли всех целей, изложенных в дорожной карте, представленной в день запуска игры в раннем доступе, наряду с многочисленными более мелкими обновлениями, которые также сформировали игру.

Несмотря на то, что Scorchlands выйдет из раннего доступа 25 июля, это не означает завершения разработки игры. В ближайшем будущем создатели планируют добавить еще 21 язык.