Для SCUM вышло крупное обновление Smokin' Hot ©

Компании Jagex и Gamepires выпустили обновление Smokin' Hot для многопользовательской игры на выживание SCUM. Это обновление, приуроченное к распродаже в Steam со скидкой 60%, представляет собой полную переработку моделей мужских персонажей SCUM, а также новых опасных врагов, совершенно новый вид оружия и ряд существенных изменений в навыках и атрибутах игры.

Вслед за улучшением женских персонажей в прошлогоднем обновлении Call of Beauty, Smokin' Hot вводит в SCUM переработанные модели мужских персонажей, а также множество новых возможностей для их кастомизации.

Впрочем, не только мужчины получили новый облик. В бункерах теперь можно встретить двух чудовищных врагов — громадного Бреннера, вооруженного огнеметом, и проворного Бритву, который приближается к игроку и рубит его ножеподобными конечностями.

Вместе с появлением Бреннера и Бритвы были переработаны бункеры, впервые позволяющие игрокам повысить свой атрибут "Интеллект". Новая механика головоломок в бункерах позволяет игрокам собирать важные данные, которые затем можно обменять на повышение интеллекта у Доктора. Атрибут "Интеллект" стал еще более важным, чем раньше, теперь он влияет на получение опыта (XP) при использовании всех навыков игрока.

Smokin' Hot также вносит ряд важных улучшений в SCUM, включая ребалансировку XP, благодаря которой игрокам будет проще и выгоднее повышать уровень любого из своих навыков. А для тех, кого больше интересуют мускулы, чем мозги, в обновлении добавлено оружие нового класса - Light Machine Gun (LMG).

Игра SCUM доступна в раннем доступе на сервисе Steam, скидки на базовую игру и все DLC действуют с 3 по 10 августа.