Первый геймплейный трейлер бесплатной морской адвенчуры Sea of Remnants

На сегодняшней презентации State of Play, завершившейся некоторое время назад, был представлен первый полноценный геймплейный трейлер загадочной и атмосферной адвенчуры Sea of Remnants. Ранее проект был официально анонсирован в мае, но тогда публике показали лишь синематик, и релиз был заявлен исключительно для ПК, iOS и Android. Сегодня стало известно, что игра также выйдет на PlayStation 5, а также мы получили первый взгляд на то, каким будет её геймплей.

Sea of Remnants — это необычная ролевая игра, сочетающая в себе элементы симулятора выживания, морской стратегии, строительной механики и тактических сражений. Игрокам предстоит взять на себя роль моряка, потерявшего память, и отправиться в странствие по опасному океану в сопровождении таинственной девушки и команды «кукольного народа» — персонажей, стилизованных под марионеток. Сражения с морскими чудовищами, исследование островов и обустройство корабля — лишь малая часть приключений, ожидающих в этом мире, где смерть и перерождение идут рука об руку.

Трейлер демонстрирует широкий спектр механик: от апгрейда корабля и сражений с морскими боссами до исследований загадочных архипелагов и участия в жизни города Орбтопия — импровизированной столицы пиратов. Здесь игроки смогут улучшать снаряжение, обучать команду новым профессиям и влиять на политическую ситуацию в городе.

Графика и визуальный стиль выделяются особенно ярко: разработчики вдохновлялись американскими комиксами, уличным искусством и даже глитч-артом, создавая уникальное сочетание дерзкого панк-стиля с мрачной эстетикой забытых морей.

Sea of Remnants выйдет в 2026 году на PlayStation 5, ПК, iOS и Android. Игра будет распространяться бесплатно.