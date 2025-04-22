Ранний доступ российской MMORPG Sealed Gate стартует в июле

Независимая студия «Тортилла Геймс» из Сочи выпустила трейлер раннего доступа своей пиксельной MMORPG Sealed Gate. Сейчас можно присоединиться к тестированию, приобретя ключ на официальном сайте. Для всех желающих игра откроется 20 июля 2025 года.
Sealed Gate — пиксельная 2D-MMORPG игра с элементами песочницы в открытом фэнтези-мире. Разработчики обещают динамические события, систему достижений, ремесла, сезонные события, влияние погоды и времени суток на игровой процесс, строительство домов, систему гильдий и питомцев, а главное — глубокую социальную интеграцию.
Следить за Sealed Gate можно в официальной группе в VK.
"глубокую социальную интеграцию"
Выглядит конечно миленько. Только проживёт ли оно долго и не закроют быстро сервера.
А так в целом на графику плевать. Главное игровоц процесс и мир где было, бы заняться чем, то.
Люди вон runescape затирают до дыр. А старушке уже пора на покой. Не говоря уже а других гигантах ММО
Хотя вот это сильно настораживает. Особенно цены. Тот же 1 за 400 рублей считай пустышка. При этом даже маунта или что, то кроме титула.
Да и второй не сказать что радует. Тупо 3 месяца према. не густо. Учитывая цену 1к почти.
За тыщёнку можно не плохую такую инди игрушку купить или по скидке ААА проект.
да развод на деньги да и все много сильных слов для хомяков
Да походу так и есть. Ибо проект выходит в ранний доступ. А это уже считай клеймо о долго строе и не понятности его будущего. При это о нём на инфо пространстве толком не слышно было.
Проще говоря кот в мешке. Так ещё выходящий в сыром виде.
MMORPG в раннем доступе я ещё не играл :)
А ну и доступ на разные платформы включая телефоны. Это уже звоночек о плохом.
трон либерти? любое збт обт? но там да плать не нада по большей части
Толком мало слышал. трон либерти вроде много слышал по началу. Только что с ней сейчас случилось не в курсах.
усеплохо...
там много ммм в раннем доступе. биткрафт скоро будет еще чет должно быть там просто потерялось название не вспомню.
походу фантики игрульки пришли...
В смысле??!!
На дворе 2025г, а мы только до пиксельной 2D графики развились. Жееесть (((
Российская игровая индустрия точно развивается, а не деградирует.
опять калниме? У людей уже идеи для игр закончились???