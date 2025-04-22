Ранний доступ российской MMORPG Sealed Gate стартует в июле

Независимая студия «Тортилла Геймс» из Сочи выпустила трейлер раннего доступа своей пиксельной MMORPG Sealed Gate. Сейчас можно присоединиться к тестированию, приобретя ключ на официальном сайте. Для всех желающих игра откроется 20 июля 2025 года.

Sealed Gate — пиксельная 2D-MMORPG игра с элементами песочницы в открытом фэнтези-мире. Разработчики обещают динамические события, систему достижений, ремесла, сезонные события, влияние погоды и времени суток на игровой процесс, строительство домов, систему гильдий и питомцев, а главное — глубокую социальную интеграцию.

Следить за Sealed Gate можно в официальной группе в VK.